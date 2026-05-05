REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu

Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 15:00
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
wycieczka szkolna dzieci autokar szkoła
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.

Zielona szkoła jako nauka poza klasą

Zielona szkoła to szczególna forma zajęć, która przenosi edukację poza szkolne mury. Wyjazdy organizowane są najczęściej wiosną lub jesienią i trwają od kilku dni do nawet tygodnia.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce oznacza to połączenie:

  • realizacji programu nauczania,
  • zajęć terenowych,
  • aktywności sportowej,
  • integracji uczniów.

Długość wyjazdu zależy głównie od wieku dzieci, młodsze klasy wyjeżdżają krócej, starsze mogą spędzić poza domem nawet kilka dni więcej.

Nie każda „zielona szkoła” wygląda tak samo

Choć nazwa sugeruje konkretną formę nauki, rzeczywistość bywa różna. Część wyjazdów ma charakter edukacyjny, inne przypominają bardziej klasyczne wycieczki.

REKLAMA

Na rynku dostępne są także alternatywy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wyjazdy sportowe,
  • warsztaty artystyczne,
  • obozy językowe.

Te ostatnie stają się coraz popularniejsze, bo łączą naukę języka z praktyką i codzienną komunikacją.

Koszty i zgoda rodziców - od tego zaczyna się wyjazd

Udział w zielonej szkole nie jest obowiązkowy, ale szkoły starają się, by był dostępny dla wszystkich uczniów.

Na koszt wyjazdu wpływają m.in.:

  • długość pobytu,
  • lokalizacja (kraj vs. zagranica),
  • liczba atrakcji i zajęć.

Rodzice muszą:

  • wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka,
  • zaakceptować regulamin wyjazdu,
  • przekazać informacje o stanie zdrowia dziecka.

W przypadku chorób przewlekłych konieczne jest także upoważnienie do podawania leków.

Ubezpieczenie i bezpieczeństwo - kluczowe kwestie

Każdy uczeń objęty jest szkolnym ubezpieczeniem NNW, ale rodzice mogą zdecydować się na dodatkową polisę. Przy wyjazdach zagranicznych szczególnie ważne jest ubezpieczenie kosztów leczenia.

Bezpieczeństwo obejmuje również transport. Rodzice mają prawo poprosić o kontrolę autokaru przez policję, sprawdzany jest stan techniczny pojazdu i uprawnienia kierowcy.

Obowiązki szkoły i nauczycieli

Organizacja zielonej szkoły podlega przepisom określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kluczowe zasady to m.in.:

  • odpowiednia liczba opiekunów (maksymalnie 20 uczniów na jednego wychowawcę),
  • dodatkowe ograniczenia dla młodszych dzieci,
  • obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przez cały czas trwania wyjazdu.

Nauczyciele pełnią nie tylko rolę opiekunów, ale także organizatorów, odpowiadają za program, logistykę i nadzór nad uczniami.

Formalności, o których łatwo zapomnieć

Zanim wyjazd dojdzie do skutku, szkoła musi dopełnić szeregu formalności:

  • zgłoszenie wyjazdu do kuratorium,
  • przygotowanie karty wyjazdu,
  • zatwierdzenie programu przez dyrektora.

Rodzice powinni natomiast zapoznać się z miejscem pobytu dziecka i sprawdzić opinie o ośrodku.

Kto za co odpowiada?

W skrócie:

  • szkoła - organizacja, bezpieczeństwo, nadzór,
  • nauczyciele - opieka i realizacja programu,
  • rodzice - zgody, informacje zdrowotne i przygotowanie dziecka.

Wyjazd, który wymaga przygotowania

Zielona szkoła to coś więcej niż szkolna wycieczka. To doświadczenie edukacyjne, które dobrze zorganizowane, może być wartościowe i bezpieczne.

Warunek jest jeden: każda ze stron musi dopilnować swoich obowiązków.

Powiązane
Pandemia odcisnęła piętno na młodzieży: mniej ruchu i gorsze samopoczucie. Badania nie pozostawiają złudzeń
Pandemia odcisnęła piętno na młodzieży: mniej ruchu i gorsze samopoczucie. Badania nie pozostawiają złudzeń
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
05 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

REKLAMA

Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.
Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.
Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.

REKLAMA

Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego
04 maja 2026

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA