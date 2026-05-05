Strona główna » Edukacja » Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]

Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]

05 maja 2026, 15:10
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
CKE

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz rozwiązywany przez maturzystów, zawierał on 33 zadania. Podczas ich rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach oraz procentach. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności. Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, a także wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia. Część zadań polegała na obliczeniu średniej arytmetycznej i mediany.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności.

Ważne

Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu wzoru funkcji kwadratowej w kartezjańskim układzie współrzędnych.

Egzamin trwał 180 minut.

Matura 2026 r.: Matematyka - MPOP-P1-100-A-2605

Arkusz 1 – Testy

CKE arkusz matura 2026 matematyka

CKE arkusz matura z matematyki na poziomie podstawowym 2026 - wersja A

Karta odpowiedzi

Matura 2026 matematyka karta odpowiedzi CKE

CKE arkusz karta odpowiedzi: matura z matematyki na poziomie podstawowym 2026 - wersja A

Matura 2026 r.: Matematyka - MPOP-P1-100-A-2605

Arkusz

Arkusz maturalny - matematyka, poziom podstawowy, wersja b

Arkusz maturalny - matematyka, poziom podstawowy, wersja B

Karta:

Arkusz maturalny - matematyka, poziom podstawowy, karta odpowiedzi, wersja B

Arkusz maturalny - matematyka, poziom podstawowy, karta odpowiedzi, wersja B

Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
Źródło: INFOR
Edukacja
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
05 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.
Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.
Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.

Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego
04 maja 2026

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
