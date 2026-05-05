Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz rozwiązywany przez maturzystów, zawierał on 33 zadania. Podczas ich rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Arkusze z matematyki i karty odpowiedz [Matura 5 maja 2026 r. PDF]

Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach oraz procentach. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności. Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, a także wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia. Część zadań polegała na obliczeniu średniej arytmetycznej i mediany.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności.

Ważne Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu wzoru funkcji kwadratowej w kartezjańskim układzie współrzędnych.

Egzamin trwał 180 minut.

Matura 2026 r.: Matematyka - MPOP-P1-100-A-2605

Arkusz 1 – Testy

CKE arkusz matura 2026 matematyka CKE arkusz matura z matematyki na poziomie podstawowym 2026 - wersja A

Karta odpowiedzi

Matura 2026 matematyka karta odpowiedzi CKE CKE arkusz karta odpowiedzi: matura z matematyki na poziomie podstawowym 2026 - wersja A

