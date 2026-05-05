Matura matematyka 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?

Matura matematyka 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?

05 maja 2026, 08:50
Emilia Panufnik
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
Matura z matematyki 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?

Matura z matematyki 2026 - 0 której godzinie się zaczyna?

W terminie głównym matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczyna się we wtorek 5 maja 2026 r. o godzinie 9:00. Poziom rozszerzony z matematyki pisze się w poniedziałek 11 maja 2026 r. również o godzinie 9:00.

W terminie dodatkowym matura z podstawowej matematyki wypada 2 czerwca 2026 r., a rozszerzona w środę 3 czerwca 2026 r. o godzinie 14:00. Natomiast w terminie poprawkowym egzamin można pisać w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godzinie 9:00.

Ile trwa matura z matematyki?

Matura podstawowa i rozszerzona z matematyki trwa 180 minut czyli kończy się o godzinie 12:00.

matura 2026 ile trwa egzamin cke

Matura 2026 - ile trwa egzamin? CKE

Źródło: CKE

Edukacja
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.
Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.
Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.

Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego
04 maja 2026

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość". Temat nr 2: Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni"
04 maja 2026

Temat na maturze z języka polskiego: 1) "Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz 2) "Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni". Takie były do wyboru tematy wypracowań na poniedziałkowym egzaminie pisemnym z języka polskiego - przekazali maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.
Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?

O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?
04 maja 2026

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?
