Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

W poniedziałek egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich abiturientów, rozpoczęły się w tym roku matury.

REKLAMA

REKLAMA

Matura 2026. Unieważnienia egzaminów

- Z ponad 90 proc. protokołów, które spłynęły, wynika, że kilkunastu osobom unieważniono egzamin za wniesienie telefonu komórkowego, a kilku za niesamodzielne rozwiazywanie zadań - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podsumowując we wtorek pierwszy dzień egzaminów.

Zakrzewski pytany o bilans za wtorek, kiedy przeprowadzany był obowiązkowy dla wszystkich maturzystów egzamin z matematyki na poziomie podstawowym poinformował, że będzie on znany, gdy spłyną protokoły z tego dnia.

Statystyki unieważnień z ostatnich lat

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 105 osobom unieważniono egzamin podczas jego trwania za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie. Za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon lub smartwatch) egzamin unieważniono 72 osobom, za zakłócanie przebiegu egzaminu - jednej osobie. Egzamin może zostać też unieważniony już po jego zakończeniu: 30 maturzystom unieważniono go za naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

REKLAMA

W 2024 r. egzaminy unieważniono 202 maturzystom, w tym podczas trwania egzaminu 53 osobom za ściąganie, a 53 - za wniesienie lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rok wcześniej - w 2023 r. - egzaminy unieważniono 118 maturzystom, w tym podczas trwania egzaminu jednej osobie za ściąganie, a 48 - za wniesienie lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.

Matura 2026. Co dzieje się, gdy nadzorca stwierdzi naruszenie przepisów?

W przypadku stwierdzenia przez osoby nadzorujące przebieg egzaminu, że maturzysta ściąga, ma przy sobie telefon, korzysta z niego lub zakłóca przebieg egzaminu, egzamin takiej osobie zostaje przerwany. Musi ona opuścić sale egzaminacyjną. Osoba, której unieważniono egzamin z danego przedmiotu może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem. (PAP)