Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody

Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody

05 maja 2026, 13:48
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

W poniedziałek egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich abiturientów, rozpoczęły się w tym roku matury.

Matura 2026. Unieważnienia egzaminów

- Z ponad 90 proc. protokołów, które spłynęły, wynika, że kilkunastu osobom unieważniono egzamin za wniesienie telefonu komórkowego, a kilku za niesamodzielne rozwiazywanie zadań - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podsumowując we wtorek pierwszy dzień egzaminów.

Zakrzewski pytany o bilans za wtorek, kiedy przeprowadzany był obowiązkowy dla wszystkich maturzystów egzamin z matematyki na poziomie podstawowym poinformował, że będzie on znany, gdy spłyną protokoły z tego dnia.

Statystyki unieważnień z ostatnich lat

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 105 osobom unieważniono egzamin podczas jego trwania za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie. Za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon lub smartwatch) egzamin unieważniono 72 osobom, za zakłócanie przebiegu egzaminu - jednej osobie. Egzamin może zostać też unieważniony już po jego zakończeniu: 30 maturzystom unieważniono go za naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

W 2024 r. egzaminy unieważniono 202 maturzystom, w tym podczas trwania egzaminu 53 osobom za ściąganie, a 53 - za wniesienie lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.

Rok wcześniej - w 2023 r. - egzaminy unieważniono 118 maturzystom, w tym podczas trwania egzaminu jednej osobie za ściąganie, a 48 - za wniesienie lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.

Matura 2026. Co dzieje się, gdy nadzorca stwierdzi naruszenie przepisów?

W przypadku stwierdzenia przez osoby nadzorujące przebieg egzaminu, że maturzysta ściąga, ma przy sobie telefon, korzysta z niego lub zakłóca przebieg egzaminu, egzamin takiej osobie zostaje przerwany. Musi ona opuścić sale egzaminacyjną. Osoba, której unieważniono egzamin z danego przedmiotu może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem. (PAP)

Źródło: PAP
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.
Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.

Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.
Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego
04 maja 2026

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość". Temat nr 2: Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni"
04 maja 2026

Temat na maturze z języka polskiego: 1) "Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz 2) "Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni". Takie były do wyboru tematy wypracowań na poniedziałkowym egzaminie pisemnym z języka polskiego - przekazali maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Matura matematyka 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?
