Strona główna » Edukacja » Szkoła » MEN ogłasza WOBASZ dzieci na 2026 rok: będą masowe badania uczniów, ale konieczna zgoda rodziców

MEN ogłasza WOBASZ dzieci na 2026 rok: będą masowe badania uczniów, ale konieczna zgoda rodziców

06 maja 2026, 10:24
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
szkoła, zgoda rodziców, badania stanu zdrowia, dzieci, choroby serca, profilaktyka, badania, WOBASZ
MEN ma dla dzieci WOBASZ na 2026 rok: konieczna zgoda rodziców
Od września 3,5 tys. polskich uczniów przejdzie kompleksowe badania zdrowia. Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jak poważny jest problem chorób serca już w wieku szkolnym. Udział wymaga zgody rodziców – i to właśnie oni mają klucz do ratowania zdrowia dzieci. Komunikat wydało MEN, ogłaszając tzw. WOBASZ dzieci 2026.

Pierwszy raz w takiej skali – masowe badania uczniów

To ma być największe badanie zdrowia dzieci w historii Polski. Od września 2026 roku ponad 300 zespołów medycznych ruszy do 107 gmin w całym kraju, by zbadać 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Cel? Sprawdzić, jak wygląda prawdziwy stan zdrowia młodych Polaków – zwłaszcza w kontekście chorób serca i układu krążenia.

Projekt nosi nazwę WOBASZ DZIECI i jest kontynuacją wcześniejszych badań prowadzonych wśród dorosłych. Te wykazały niepokojący obraz: Polacy masowo zmagają się z czynnikami ryzyka chorób kardiologicznych – nadwagą, wysokim ciśnieniem, złym cholesterolem. Teraz przyszedł czas sprawdzić, czy te problemy nie zaczynają się już w szkole podstawowej.

WOBASZ - czyli "Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia"

Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zainaugurowało program, a Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało na temat oficjalny komunikat z 5 maja 2026. Współpracę zadeklarowało MEN i Ministerstwo Sportu. Wszyscy mówią jednym głosem: to kwestia zdrowia całego pokolenia.

Co dokładnie będą badać zespoły medyczne u dzieci w 2026 roku?

Program przewiduje kilka etapów. Wśród nich:

  1. Ankieta – pytania o styl życia, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną.
  2. Pomiary – masa ciała, wzrost, obwód talii, ciśnienie tętnicze.
  3. Badania laboratoryjne – próbki krwi i moczu pozwalające ocenić poziom cukru, cholesterolu, funkcjonowanie nerek.
Wszystko odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów. Bez podpisanego dokumentu dziecko nie weźmie udziału w badaniu.

Dlaczego akurat dzieci? Bo problemy chorób układu krążenia zaczynają się wcześniej, niż myśleliśmy

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce. Zawały, udary, nadciśnienie – kojarzą nam się z osobami po pięćdziesiątce. Tymczasem wszystkie analizy medyczne wskazują: te problemy zaczynają się już w wieku szkolnym.

– Choroby kardiologiczne zaczynają się już u dzieci i młodzieży. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli odpowiednio reagować i ratować zdrowie naszych dzieci – mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Problem w tym, że do tej pory nikt dokładnie nie zmierzył, jak duża jest skala tego zjawiska w Polsce. Nadwaga, brak ruchu, dieta oparta na słodyczach i fast foodach – to wszystko buduje fundament pod choroby, które ujawnią się za 20-30 lat.

Szkoła jako centrum profilaktyki chorób serca - to wcale nie za wcześnie

Projekt zakłada, że to szkoła stanie się głównym miejscem realizacji badań. Tam są dzieci, tam można zorganizować bezpieczne warunki, tam można dotrzeć do szerokiej grupy uczniów niezależnie od statusu materialnego rodzin. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśla: – System edukacji może lepiej wspierać i skuteczniej przygotowywać dzieci do właściwych wyborów zdrowotnych.

Natomiast mazowiecka wicekurator oświaty zapewniła, że dyrektorzy i nauczyciele są gotowi do współpracy. Szkoły mają stać się nie tylko miejscem nauki, ale też centrum profilaktyki zdrowotnej.

Rodzice mają ostatnie słowo - nie ma zgody, nie ma badania

Bez zgody rodzica – nie ma badania. To rodzice decydują, czy ich dziecko weźmie udział w projekcie. I tu pojawia się kluczowe pytanie: ile rodzin się zdecyduje? Doświadczenia z innych krajów pokazują, że odsetek zgód bywa różny – od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Wiele zależy od zaufania do instytucji publicznych i komunikacji ze strony szkoły.

– Nie zrobimy tego bez wsparcia rodziców. Ich zgoda jest tu kluczowa – apeluje wiceminister Kęcka. Projekt wspiera sportowa ambasadorka – Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie. – Obowiązkiem każdego rodzica jest pomóc dzieciom spełniać ich marzenia. A bez zdrowia nie ma marzeń – mówi kajakarka.

Sport, edukacja, zdrowie – trzy filary projektu

Ministerstwo Sportu także włączyło się do inicjatywy. Wiceminister Piotr Borys podkreśla, że regularny ruch to najprostsza i najtańsza forma profilaktyki chorób serca. Hasło programu brzmi: "Wczesna wiedza, dłuższe życie". Jeśli wykryjemy, że dziecko ma podwyższone ciśnienie, nadwagę czy niepokojące wyniki badań – możemy reagować. Zmienić dietę, wprowadzić więcej ruchu, skonsultować się z lekarzem. Zanim będzie za późno.

Co rząd zrobi dalej z wynikami badań WOBASZ dzieci 2026? Strategia dla całego kraju

Zebrane dane posłużą do opracowania pierwszej w Polsce kompleksowej strategii profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Ministerstwo planuje:

  • Programy edukacji zdrowotnej dostosowane do realnych potrzeb;
  • Wczesną interwencję zdrowotną dla rodzin, w których wykryto problemy;
  • Współpracę międzyresortową – połączenie działań zdrowia, edukacji, sportu;
  • Kolejne projekty badawcze.

Projekt jest częścią Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. To długofalowa strategia, której celem jest zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób serca – głównego zabójcy Polaków.

Poprzednie edycje WOBASZ – alarmujące wyniki

Wcześniejsze edycje WOBASZ w latach 2003-2005 oraz 2013-2014 objęły ponad 20 tysięcy dorosłych Polaków. Wyniki były niepokojące: masowe występowanie nadwagi, wysokiego ciśnienia, zaburzeń lipidowych, cukrzycy.

W latach 2025-2026 odbyła się trzecia edycja wśród dorosłych – zbadano około 9 tysięcy osób. Teraz przyszedł czas na dzieci. I to one mogą być pierwszym pokoleniem, które – dzięki wczesnej diagnozie – uniknie epidemii chorób serca, która dotknęła ich rodziców

Czy to się uda? Projekt zdrowotny zależy od trzech rzeczy

Projekt WOBASZ DZIECI to ambitna inicjatywa. Powodzenie zależy na pewno od organizacji – czy 300 zespołów zdoła sprawnie przeprowadzić badania? Ale także dd komunikacji – czy rodzice zrozumieją sens projektu? I od wykorzystania wyników – czy zebrane dane rzeczywiście przełożą się na konkretne działania?

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wrzesień 2026 może być początkiem prawdziwej rewolucji w profilaktyce zdrowotnej najmłodszych Polaków. Decyzja należy do rodziców. I do nich apelują wszyscy: ministrowie, lekarze, sportowcy. Bo bez ich zgody na badanie i zaangażowania – projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany w założonym kształcie.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

