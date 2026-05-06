Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał w środę przed rozpoczęciem egzaminów, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg matur. - Jest spokojnie - powiedział.

REKLAMA

REKLAMA

Najwięcej maturzystów wybrało język angielski

Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. W tym roku - zgodnie z deklaracjami - przystąpiło do niego 338,5 tys. tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów i 5-letnich techników, czyli 98,2 proc. z nich.

Deklaracje zdawania egzaminu z niemieckiego na poziomie podstawowym złożyło 3135 tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów i 5-letnich techników, z rosyjskiego - 2035, z hiszpańskiego - 715, z francuskiego - 247, z włoskiego - 114, z ukraińskiego - 139.

Czas trwania egzaminów z języków obcych

Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut.

REKLAMA

Egzaminy dla uczniów klas dwujęzycznych

W środę po południu odbędą się egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O godz. 14 z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 15.35 z geografii na poziomie rozszerzonym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminy egzaminów rozszerzonych

W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z języków: angielskiego (7 maja), rosyjskiego (11 maja), niemieckiego (12 maja), ukraińskiego (14 maja), francuskiego (18 maja), hiszpańskiego (19 maja) i włoskiego (20 maja).

Egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym potrwają 150 minut, a na dwujęzycznym - 180 minut. Egzaminy z angielskiego przeprowadzone zostaną rano, z pozostałych języków będą po południu.

Jakie egzaminy są obowiązkowe na maturze

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Do wyboru są: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Do tej pory język ukraiński był tylko w grupie języków mniejszości narodowych.

Ważne Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia do egzaminów z języków obcych przystąpili też abiturienci z lat ubiegłych. Są wśród nich osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminu, osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu niezdanego w ubiegłych latach, a także te, które chcą poprawić wynik zdanego egzaminu

.

Kto jeszcze przystępuje do matury

Każdy maturzysta obok trzech pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, zdawanych na poziomie podstawowym, musi też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Zasady zdania matury i terminy wyników

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny oraz matematyka, język polski i języki obce.

Zwolnienie z obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli uzyskać absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok