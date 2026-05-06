Strona główna » Edukacja » Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]

Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]

06 maja 2026, 09:33
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał w środę przed rozpoczęciem egzaminów, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg matur. - Jest spokojnie - powiedział.

Najwięcej maturzystów wybrało język angielski

Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. W tym roku - zgodnie z deklaracjami - przystąpiło do niego 338,5 tys. tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów i 5-letnich techników, czyli 98,2 proc. z nich.

Deklaracje zdawania egzaminu z niemieckiego na poziomie podstawowym złożyło 3135 tegorocznych absolwentów 4-letnich liceów i 5-letnich techników, z rosyjskiego - 2035, z hiszpańskiego - 715, z francuskiego - 247, z włoskiego - 114, z ukraińskiego - 139.

Czas trwania egzaminów z języków obcych

Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut.

Egzaminy dla uczniów klas dwujęzycznych

W środę po południu odbędą się egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O godz. 14 z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 15.35 z geografii na poziomie rozszerzonym.

Terminy egzaminów rozszerzonych

W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z języków: angielskiego (7 maja), rosyjskiego (11 maja), niemieckiego (12 maja), ukraińskiego (14 maja), francuskiego (18 maja), hiszpańskiego (19 maja) i włoskiego (20 maja).

Egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym potrwają 150 minut, a na dwujęzycznym - 180 minut. Egzaminy z angielskiego przeprowadzone zostaną rano, z pozostałych języków będą po południu.

Jakie egzaminy są obowiązkowe na maturze

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Do wyboru są: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Do tej pory język ukraiński był tylko w grupie języków mniejszości narodowych.

Ważne

Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia do egzaminów z języków obcych przystąpili też abiturienci z lat ubiegłych. Są wśród nich osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminu, osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu niezdanego w ubiegłych latach, a także te, które chcą poprawić wynik zdanego egzaminu

.

Kto jeszcze przystępuje do matury

Każdy maturzysta obok trzech pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, zdawanych na poziomie podstawowym, musi też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Zasady zdania matury i terminy wyników

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny oraz matematyka, język polski i języki obce.

Zwolnienie z obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli uzyskać absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok

Źródło: PAP
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?

Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
06 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.
Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
