Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?

Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?

05 maja 2026, 22:48
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.

Język kaszubski - dwa tematy wypracowań

Abiturienci przystępujący do egzaminu z języka kaszubskiego mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Pierwszy z nich brzmiał: „Młodość widziana oczami poetów. Rozważ zagadnienie, odwołując się do interpretacji utworów Rozpôl w sobie głód jistnieniô (Rozpal w sobie głód istnienia) Bożeny Ugowskiej oraz Czas rozmiszlaniô (Czas rozmyślania) Henryka Hewelta”.

Drugi temat dotyczył „Motywu Skry Ormuzdowej i jego funkcjonowania w kulturze kaszubskiej. Rozważ zagadnienie, odwołując się do załączonego tekstu i wybranego utworu z literatury kaszubskiej”. Tekstem źródłowym był fragment opowiadania „Ormuzdowa Siódemka”, opublikowanego w miesięczniku „Pomerania”.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że chęć przystąpienia do egzaminu z języka kaszubskiego zadeklarowało w tym roku 28 osób (26 tegorocznych absolwentów i dwóch ubiegłorocznych). Najwięcej zdających pochodziło z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) – 22 osoby. Pozostali abiturienci zgłosili się z okręgów w Poznaniu, Jaworznie, Krakowie, Łomży i Warszawie.

Tylko poziom rozszerzony

Od 2023 r. egzamin z języka kaszubskiego jest przeprowadzany wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Trwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania w języku kaszubskim na jeden z dwóch tematów do wyboru (minimum 350 słów).

Pierwszy temat wymaga analizy i interpretacji dwóch wskazanych utworów poetyckich. Drugi polega na napisaniu wypowiedzi argumentacyjnej dotyczącej sformułowanego problemu, z odniesieniem do dołączonego fragmentu tekstu oraz innego utworu literatury kaszubskiej.

Jedną z pierwszych placówek, w których wprowadzono nauczanie języka kaszubskiego, było Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. W 2005 r. uczniowie tej szkoły wraz z licealistami ze Strzepcza i Kartuz po raz pierwszy przystąpili do matury z tego przedmiotu. Egzamin zdawało wówczas 14 osób.

Największa jak dotąd liczba zdających odnotowana została w 2012 r., kiedy egzamin z języka kaszubskiego zdawało 41 uczniów z Pomorza (30 na poziomie podstawowym i 11 na poziomie rozszerzonym). W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło 28 osób, w tym 17 z województwa pomorskiego.

Źródło: PAP
Edukacja
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
05 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.

Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.
Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.

Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.
Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego
04 maja 2026

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
