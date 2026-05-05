Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.

Język kaszubski - dwa tematy wypracowań

Abiturienci przystępujący do egzaminu z języka kaszubskiego mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Pierwszy z nich brzmiał: „Młodość widziana oczami poetów. Rozważ zagadnienie, odwołując się do interpretacji utworów Rozpôl w sobie głód jistnieniô (Rozpal w sobie głód istnienia) Bożeny Ugowskiej oraz Czas rozmiszlaniô (Czas rozmyślania) Henryka Hewelta”.

Drugi temat dotyczył „Motywu Skry Ormuzdowej i jego funkcjonowania w kulturze kaszubskiej. Rozważ zagadnienie, odwołując się do załączonego tekstu i wybranego utworu z literatury kaszubskiej”. Tekstem źródłowym był fragment opowiadania „Ormuzdowa Siódemka”, opublikowanego w miesięczniku „Pomerania”.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że chęć przystąpienia do egzaminu z języka kaszubskiego zadeklarowało w tym roku 28 osób (26 tegorocznych absolwentów i dwóch ubiegłorocznych). Najwięcej zdających pochodziło z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) – 22 osoby. Pozostali abiturienci zgłosili się z okręgów w Poznaniu, Jaworznie, Krakowie, Łomży i Warszawie.

Tylko poziom rozszerzony

Od 2023 r. egzamin z języka kaszubskiego jest przeprowadzany wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Trwa 210 minut i polega na napisaniu wypracowania w języku kaszubskim na jeden z dwóch tematów do wyboru (minimum 350 słów).

Pierwszy temat wymaga analizy i interpretacji dwóch wskazanych utworów poetyckich. Drugi polega na napisaniu wypowiedzi argumentacyjnej dotyczącej sformułowanego problemu, z odniesieniem do dołączonego fragmentu tekstu oraz innego utworu literatury kaszubskiej.

Jedną z pierwszych placówek, w których wprowadzono nauczanie języka kaszubskiego, było Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. W 2005 r. uczniowie tej szkoły wraz z licealistami ze Strzepcza i Kartuz po raz pierwszy przystąpili do matury z tego przedmiotu. Egzamin zdawało wówczas 14 osób.

Największa jak dotąd liczba zdających odnotowana została w 2012 r., kiedy egzamin z języka kaszubskiego zdawało 41 uczniów z Pomorza (30 na poziomie podstawowym i 11 na poziomie rozszerzonym). W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło 28 osób, w tym 17 z województwa pomorskiego.