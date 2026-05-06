Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut

Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut

06 maja 2026, 08:15
oprac. Łucja Orzeł
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
Shutterstock

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Matura 2026. Zdjęcia arkuszy z polskiego i matematyki pojawiły się w sieci już kilka minut po rozpoczęciu egzaminu

Jak czytamy w „DGP”, w tym roku zdjęcia arkuszy z polskiego i matematyki trafiły do sieci już kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski kwalifikuje to jako „nieuczciwość egzaminacyjną” i przypomina, że wniesienie telefonu skutkuje unieważnieniem egzaminu i koniecznością powtarzania go za rok.

Matura 2026. Skala problemu rośnie

Skala problemu jednak rośnie. W 2023 r. było 118 unieważnień, w 2024 – 202, natomiast w ub. r. liczba ta wyniosła już 244. Cytowani przez „DGP” eksperci zwracają uwagę na bezradność systemu wobec technologii. Iga Kazimierczyk z Uczelni Korczaka zauważa, że uczniowie mogą korzystać z urządzeń trudniejszych do wykrycia niż telefony. Z kolei Bartek Rosiak z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wskazuje na odpowiedzialność zespołów nadzorczych, które dopuszczają do złamania procedur. Incydenty te niszczą zaufanie do egzaminów państwowych.

Ujawnione przypadki to ułamek całego procederu. Realne uszczelnienie systemu jest zadaniem karkołomnym. Jak wskazuje cytowany przez „DGP” Rosiak, ostatecznie kluczowy problem leży po stronie nieuczciwych zachowań części zdających.

Źródło: PAP
Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna".
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
05 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.

Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.

Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.
