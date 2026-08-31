Znaczna części uczniów z ADHD mierzy się z trudnościami w funkcjonowaniu w ramach systemu szkolnego – organizacji pracy oraz relacji rówieśniczych. Często są to osoby o niestandardowym potencjale intelektualnym, który nie może zostać wykorzystany z uwagi na brak wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Czy to się zmieni?

Co to jest ADHD?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) stanowi zaburzenie neurorozwojowe wpływające na koncentracje, poziom aktywności, a także impulsywność. Objawia się problemami ze skupieniem się, szybkim traceniem zainteresowania, gubienie rzeczy, chęcią pozostawiania w ciągłym ruchu, przerywaniem innym. Osoba z ADHD może mieć przysłowiowe sto pomysłów na minutę.

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ADHD a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Należy pamiętać, że w obecnym systemie edukacji ADHD nie stanowi podstawy do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a tym samym możliwości skorzystania z nauczyciela współorganizującego kształcenie i zajęć rewalidacyjnych. U ucznia powinny być zdiagnozowane dodatkowe inne niepełnosprawności albo zaburzenia aby taką pomoc otrzymać - np. spektrum autyzmu. Współwystępowanie spektrum autyzmu wraz z ADHD określane jest jako AuDHD. Podstawą wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może też być stwierdzenie niedostosowania społecznego albo zagrożenie tym niedostosowaniem.

Interpelacje poselskie

Grupa posłów systematycznie kieruje interpelacje poselskie do resortu edukacji dotyczące dostępu do szczególnych form pomocy dla uczniów z ADHD wymagających dodatkowego wsparcia edukacyjnego. W ostatniej z nich wskazano, że brak dostępu do wsparcia może prowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno dla uczniów jak i ich rodzin. Są nimi niepowodzenia edukacyjne, pogorszenie zdrowia psychicznego, rozwój zaburzeń lękowych i depresyjnych, wykluczenie społeczne oraz niewykorzystanie potencjału edukacyjnego. W związku z tym rodzice muszą ograniczać aktywność zawodową aby wesprzeć dziecko.

Zadane pytania dotyczą możliwości skorzystania z dostępu do zajęć rewalidacyjnych, wsparcie nauczyciela wspomagającego gdy w klasie nie ma żadnego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz finansowanie organizacji wsparcia na tożsamych zasadach jak przysługujące uczniom objętych kształceniem specjalnym. Jeśli jest to możliwe oczekiwane byłoby wskazanie ścieżki działań oraz ich podstawy prawnej. Natomiast jeżeli przepisy prawa na ten moment tego nie dopuszczają – czy są planowane zmiany w tym zakresie oraz na jakim są etapie.

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O wsparcie dla uczniów z ADHD walka odbywa się też w inny sposób-19 czerwca br, odbył się protest przed Sejmem, a 31 sierpnia 2026 roku akcja odbędzie się pod Kancelarią Premiera.