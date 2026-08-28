Ferie zimowe 2027: województwa [TERMINY]
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Kiedy wypadają ferie zimowe w 2027 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii, tak jak w 2026 r.: od 18 do 31 stycznia, 1-14 lutego oraz od 15-28 lutego 2027 r. W 2025 r. mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2027 r.?
- Mazowieckie ferie zimowe 2027
- Pomorskie ferie zimowe 2027
- Śląskie ferie zimowe 2027
- Lubuskie ferie zimowe 2027
- Małopolskie ferie zimowe 2027
- Opolskie ferie zimowe 2027
- Świętokrzyskie ferie zimowe 2027
- Wielkopolskie ferie zimowe 2027
- Warmińsko-mazurskie ferie zimowe 2027
- Dolnośląskie ferie zimowe 2027
- Kujawsko-pomorskie ferie zimowe 2027
- Zachodniopomorskie ferie zimowe 2027
- Podlaskie ferie zimowe 2027
- Lubelskie ferie zimowe 2027
- Łódzkie ferie zimowe 2027
- Podkarpackie ferie zimowe 2027
- Ferie zimowe 2027 – terminy
Terminy ferii w każdym kolejnym roku szkolnym podaje Minister Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1211):
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ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe [...]
Mazowieckie ferie zimowe 2027
- 1 - 14 lutego 2027 r.
Pomorskie ferie zimowe 2027
- 1 - 14 lutego 2027 r.
Śląskie ferie zimowe 2027
- 18 - 31 stycznia 2027 r.
Lubuskie ferie zimowe 2027
- 1 - 14 lutego 2027 r.
Małopolskie ferie zimowe 2027
- 15 - 28 lutego 2027 r.
Opolskie ferie zimowe 2027
- 18 - 31 stycznia 2027 r.
Świętokrzyskie ferie zimowe 2027
- 1 - 14 lutego 2027 r.
Wielkopolskie ferie zimowe 2027
- 15 - 28 lutego 2027 r.
Warmińsko-mazurskie ferie zimowe 2027
- 15 - 28 lutego 2027 r.
Dolnośląskie ferie zimowe 2027
- 18 - 31 stycznia 2027 r.
Kujawsko-pomorskie ferie zimowe 2027
- 15 - 28 lutego 2027 r.
Zachodniopomorskie ferie zimowe 2027
- 15 - 28 lutego 2027 r.
Podlaskie ferie zimowe 2027
- 18 - 31 stycznia 2027 r.
Lubelskie ferie zimowe 2027
- 1 - 14 lutego 2027 r.
Łódzkie ferie zimowe 2027
- 18 - 31 stycznia 2027 r.
Podkarpackie ferie zimowe 2027
- 18 - 31 stycznia 2027 r.
Polecamy: Prawa i obowiązki dyrektora szkoły (PDF)
Ferie zimowe 2027 – terminy
W odróżnieniu do 2025 r. w tym roku są tylko 3 terminy ferii zimowych (tak jak w 2026 r.):
- 18 - 31 stycznia
- 1 - 14 lutego
- 15 - 28 lutego
W 2026 r. były to nieco inne daty:
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- 19 stycznia - 1 lutego
- 2-15 lutego
- 16 lutego - 1 marca
W 2025 r. ferie odbywały się w 4 terminach:
- 20 stycznia - 2 lutego
- 27 stycznia - 9 lutego
- 3 lutego - 16 lutego
- 17 lutego - 2 marca
FERIE ZIMOWE 2027
WOJEWÓDZTWA
18 - 31 stycznia
podkarpackie,
podlaskie,
dolnośląskie,
łódzkie,
śląskie,
opolskie
1 - 14 lutego
mazowieckie,
pomorskie,
świętokrzyskie,
lubelskie
15 - 28 lutego
warmińsko-mazurskie,
kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie,
lubuskie,
zachodniopomorskie,
małopolskie
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)
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