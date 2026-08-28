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Ferie zimowe 2027: województwa [TERMINY]

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28 sierpnia 2026, 13:16
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
ferie zimowe 2027 terminy województwa kiedy
Ferie zimowe 2027: województwa [TERMINY]
Shutterstock

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Kiedy wypadają ferie zimowe w 2027 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii, tak jak w 2026 r.: od 18 do 31 stycznia, 1-14 lutego oraz od 15-28 lutego 2027 r. W 2025 r. mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2027 r.?

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Terminy ferii w każdym kolejnym roku szkolnym podaje Minister Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1211):

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ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe [...]

Mazowieckie ferie zimowe 2027

  • 1 - 14 lutego 2027 r.

Pomorskie ferie zimowe 2027

  • 1 - 14 lutego 2027 r.

Śląskie ferie zimowe 2027

  • 18 - 31 stycznia 2027 r.

Lubuskie ferie zimowe 2027

  • 1 - 14 lutego 2027 r.

Małopolskie ferie zimowe 2027

  • 15 - 28 lutego 2027 r.

Opolskie ferie zimowe 2027

  • 18 - 31 stycznia 2027 r.

Świętokrzyskie ferie zimowe 2027

  • 1 - 14 lutego 2027 r.

Wielkopolskie ferie zimowe 2027

  • 15 - 28 lutego 2027 r.

Warmińsko-mazurskie ferie zimowe 2027

  • 15 - 28 lutego 2027 r.

Dolnośląskie ferie zimowe 2027

  • 18 - 31 stycznia 2027 r.

Kujawsko-pomorskie ferie zimowe 2027

  • 15 - 28 lutego 2027 r.

Zachodniopomorskie ferie zimowe 2027

  • 15 - 28 lutego 2027 r.

Podlaskie ferie zimowe 2027

  • 18 - 31 stycznia 2027 r.

Lubelskie ferie zimowe 2027

  • 1 - 14 lutego 2027 r.

Łódzkie ferie zimowe 2027

  • 18 - 31 stycznia 2027 r.

Podkarpackie ferie zimowe 2027

  • 18 - 31 stycznia 2027 r.

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Ferie zimowe 2027 – terminy

W odróżnieniu do 2025 r. w tym roku są tylko 3 terminy ferii zimowych (tak jak w 2026 r.):

  • 18 - 31 stycznia
  • 1 - 14 lutego
  • 15 - 28 lutego

W 2026 r. były to nieco inne daty:

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  • 19 stycznia - 1 lutego
  • 2-15 lutego
  • 16 lutego - 1 marca

W 2025 r. ferie odbywały się w 4 terminach:

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  • 20 stycznia - 2 lutego
  • 27 stycznia - 9 lutego
  • 3 lutego - 16 lutego
  • 17 lutego - 2 marca

FERIE ZIMOWE 2027

WOJEWÓDZTWA

18 - 31 stycznia

podkarpackie,

podlaskie,

dolnośląskie,

łódzkie,

śląskie,

opolskie

1 - 14 lutego

mazowieckie,

pomorskie,

świętokrzyskie,

lubelskie

15 - 28 lutego

warmińsko-mazurskie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

zachodniopomorskie,

małopolskie

Zobacz również:
Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

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Źródło: INFOR
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