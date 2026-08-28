Ubezpieczenie dziecka do szkoły. Na co rodzic powinien zwrócić uwagę? [Gość INFOR.PL]

Początek roku szkolnego to dla rodziców czas wielu decyzji. Trzeba wybrać szkołę, zajęcia dodatkowe, kupić podręczniki, zeszyty i plecak. Jednym z tematów, który wraca co roku, jest również ubezpieczenie dziecka. Jak wybrać polisę, która rzeczywiście zapewni ochronę, kiedy wydarzy się wypadek? Kluczowe znaczenie ma nie cena, ale zakres ubezpieczenia i aktywność dziecka.

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– Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby zakres ochrony ubezpieczeniowej był dobrany do aktywności dziecka – mówi Monika Kołodziej, menadżer ds. rozwoju produktów w PKO Ubezpieczenia.

Nie tylko szkoła

Dzieci są aktywne nie tylko podczas lekcji. Grają w piłkę, jeżdżą na rowerze, trenują sporty, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i wyjeżdżają na wycieczki. Dlatego przed zakupem polisy rodzic powinien zastanowić się, w jakich sytuacjach dziecko może potrzebować ochrony.

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– Dzieci są bardzo aktywne wszędzie: w szkole, podczas zabawy, na wyjazdach – zwraca uwagę Monika Kołodziej. Jak wskazuje, według przywołanych w rozmowie danych w 2025 roku 1,2 mln dzieci trafiło na SOR lub izbę przyjęć.

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Jeżeli dziecko uprawia sport, warto sprawdzić, czy dana polisa obejmuje również tę aktywność. Dotyczy to zarówno treningów, jak i rekreacyjnego uprawiania sportu. Znaczenie może mieć także to, czy ochrona obowiązuje wyłącznie podczas zajęć szkolnych, czy również poza szkołą.

Cena to nie wszystko

Wybierając ubezpieczenie, rodzice często zwracają uwagę przede wszystkim na wysokość składki. Zdaniem ekspertki nie powinna być ona jednak jedynym kryterium.

– Nie powinien się kierować wyłącznie ceną. Powinien zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i dostosować ubezpieczenie do aktywności swojego dziecka – podkreśla Monika Kołodziej.

Warto porównać kilka ofert i sprawdzić, ile faktycznie wyniesie świadczenie w przypadku konkretnych zdarzeń. Sama wysoka suma ubezpieczenia nie zawsze oznacza bowiem wysoką wypłatę za każde zdarzenie.

Istotne są również limity oraz wyłączenia odpowiedzialności. Limity określają maksymalną kwotę świadczenia, jaką ubezpieczyciel wypłaci w określonej sytuacji. Z kolei wyłączenia wskazują, kiedy ochrona nie będzie działać.

Złamanie ręki może oznaczać różną wypłatę

To właśnie szczegóły zapisane w warunkach ubezpieczenia mogą zdecydować o tym, ile pieniędzy rodzic otrzyma po wypadku.

W rozmowie Monika Kołodziej zwraca uwagę, że poszczególne polisy mogą różnić się sposobem ustalania świadczenia. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić konkretne przykłady: ile ubezpieczyciel wypłaci za złamanie ręki, nogi czy skręcenie kostki.

Nie wystarczy więc informacja, że dziecko jest „ubezpieczone”. Ważne jest to, od czego dokładnie jest ubezpieczone i jakie świadczenie otrzyma w razie wypadku.

Ubezpieczenie szkolne czy indywidualna polisa?

W wielu szkołach rodzice otrzymują propozycję wspólnego ubezpieczenia dla uczniów. Składka jest zazwyczaj stosunkowo niewielka, a formalności ograniczone. Nie oznacza to jednak, że należy automatycznie wybierać pierwszą przedstawioną ofertę.

– Warto jest spojrzeć na sumę ubezpieczenia i przeliczyć sobie, ile dziecko dostanie w tej polisie, jeżeli złamie rękę albo nogę, ile dostanie w innej polisie – radzi ekspertka.

Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci aktywnych sportowo. Rodzic powinien sprawdzić, czy ochrona obejmuje konkretne dyscypliny i czy działa również podczas zajęć organizowanych poza szkołą.

Wycieczka, zielona szkoła i wakacyjny wyjazd

Początek roku szkolnego oznacza również wycieczki, zielone szkoły i inne wyjazdy. Czy na takie okazje trzeba kupować dodatkową polisę?

Nie zawsze. Wszystko zależy od zakresu posiadanego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia NNW oferowanego w ramach produktu PKO Dziecko, jak wyjaśnia Monika Kołodziej, ochrona ma obowiązywać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i na całym świecie.

Najważniejsze jest jednak sprawdzenie warunków konkretnej polisy. Ochrona może bowiem różnić się w zależności od produktu i ubezpieczyciela.

Czy trzeba kupić polisę 1 września?

Nie ma jednej daty, w której każdy rodzic musi kupić ubezpieczenie. Jak wskazuje ekspertka, polisy zazwyczaj zawierane są na rok i można je kupić również w trakcie roku szkolnego. Sprzedaż takich produktów wyraźnie rośnie jednak od połowy lipca do połowy października.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na początek ochrony. W zależności od ubezpieczyciela może ona rozpoczynać się w dniu zawarcia umowy albo w innym terminie wskazanym w polisie. W przypadku produktu PKO Dziecko możliwe jest wskazanie przyszłej daty rozpoczęcia ochrony, co może pozwolić na zachowanie ciągłości ubezpieczenia.

Dziecko może być ubezpieczone także na studiach

Wiek dziecka również może mieć znaczenie. Niektóre polisy różnicują zakres ochrony w zależności od wieku. Inne oferują bardziej jednolity zakres.

W przypadku produktu omawianego w rozmowie ochrona obejmuje dzieci od urodzenia do 26. roku życia, a więc również studentów.

To istotna kwestia dla rodziców starszych nastolatków. Warto sprawdzić nie tylko to, czy można zawrzeć polisę dla dziecka, ale również do jakiego wieku będzie ona obowiązywać.

Ile kosztuje ubezpieczenie dziecka?

Składka zależy od wybranego produktu i wariantu. W rozmowie przedstawiono przykład ubezpieczenia PKO Dziecko, w którym miesięczna składka wynosi 9 zł w jednym wariancie oraz 15 zł w drugim. Odpowiada to odpowiednio 108 zł i 180 zł rocznie.

Sposób płatności również może być różny. Składkę można opłacać miesięcznie albo rocznie, w zależności od oferty. Dla części rodziców rozłożenie kosztu na miesięczne płatności może być wygodniejsze szczególnie na początku roku szkolnego, kiedy wydatków jest więcej.

Nie tylko pieniądze po wypadku

Nowoczesne ubezpieczenie może obejmować nie tylko wypłatę pieniędzy po wypadku. Coraz większe znaczenie mają usługi assistance, które mogą pomóc w procesie powrotu dziecka do zdrowia.

W omawianym przykładzie w jednym z wariantów za poważniejsze złamanie można otrzymać 4 tys. zł, a limit assistance wynosi 6 tys. zł.

Zakres pomocy może obejmować m.in. wsparcie w rehabilitacji. Dlatego porównując polisy, warto sprawdzić nie tylko wysokość świadczenia za konkretny wypadek, lecz także to, jakie dodatkowe usługi są dostępne.

Ubezpieczenie a zdrowie psychiczne dziecka

W rozmowie pojawia się również coraz ważniejszy temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dzieci mogą mierzyć się m.in. z hejtem, także w internecie, co może wpływać na ich poczucie bezpieczeństwa i samopoczucie.

W omawianym produkcie przewidziano zatem również wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną. Rodzic może skontaktować się z call center, które organizuje odpowiednią pomoc. Jeżeli nie jest możliwe jej zapewnienie w ramach organizowanej usługi, możliwy jest zwrot kosztów wsparcia psychologicznego.

Pomoc prawna ma natomiast umożliwić rodzicom uzyskanie informacji o możliwych dalszych działaniach i sposobie postępowania w konkretnej sytuacji.

Co sprawdzić przed zakupem polisy?

Przed podpisaniem umowy warto poświęcić kilka minut na przeczytanie warunków ubezpieczenia. Najważniejsze pytania to:

Jaki jest zakres ochrony?

Czy polisa obejmuje aktywność sportową dziecka?

Czy działa poza szkołą i podczas wyjazdów?

Ile wynosi świadczenie za konkretne zdarzenia, np. złamanie ręki lub nogi?

Jakie są limity odpowiedzialności?

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności?

Kiedy dokładnie rozpoczyna się ochrona?

Do jakiego wieku dziecko jest objęte ubezpieczeniem?

Czy polisa zapewnia rehabilitację lub inne usługi assistance?

Czy obejmuje pomoc psychologiczną lub prawną?

Najważniejsza zasada jest prosta: nie warto wybierać polisy wyłącznie dlatego, że jest tania albo dlatego, że została zaproponowana w szkole. Ubezpieczenie ma odpowiadać na realne ryzyka związane z życiem konkretnego dziecka.

– Świadomie podjąć tę decyzję, porównując jednak kilka ofert dostępnych na rynku – podsumowuje Monika Kołodziej.

Dla rodzica ubezpieczenie może być przede wszystkim finansowym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia. Żeby jednak rzeczywiście spełniło swoją funkcję, trzeba wiedzieć, co obejmuje, kiedy działa i ile faktycznie wypłaci ubezpieczyciel.