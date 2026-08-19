Ministerstwo Edukacji udzieliło odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka w kwestii dostępności materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla pedagogów dotyczących uczniów z chorobami przewlekłymi. Temat jest coraz istotniejszy z uwagi na wzrost liczby dzieci i młodzieży z takimi dolegliwościami oraz specyficzne potrzeby takich osób. Jakie jest stanowisko MEN?

Co to są choroby przewlekłe ?

Przez choroby przewlekłe rozumie się dolegliwości o powolnym rozwoju, różnym nasileniu, które mogą powodować problemy zdrowotne do końca życia. Główne rodzaje chorób przewlekłych dotykających dzieci i młodzież to astma, alergie, otyłość, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, padaczka oraz nowotwory, a także depresja i stany lękowe.

REKLAMA

REKLAMA

Stanowisko Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zwracała się do MEN dwukrotnie w sprawie w przeciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. W swoich wystąpieniach wskazała, że uczniowie cierpiący na choroby przewlekłe wciąż doświadczają różnych trudności podczas pobytów w placówkach edukacyjnych. Zdaniem Rzecznik trzeba doprowadzić do sytuacji w której każda osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w związku ze swoją pracą – nauczyciel, pedagog, logopeda – będzie poinstruowany jak udzielić pierwszej pomocy. Każdy pracownik przedszkola i szkoły powinien zapoznać się z informacjami na temat najczęstrzych chorób przewlekłych, jakie są potrzeby uczniów związane z tymi dolegliwościami oraz mieć wiedzę jak udzielać pierwszej pomocy. Wskazano również, że zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi nie objęło sześciolatków objętych rocznym przygotowanie przedszkolnym. Dodatkowo podkreślono na ograniczoną dostępność profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Odpowiedź MEN

Ministerstwo wskazało, że zwróciło się do Ośrodka Rozwoju Edukacji o udzielenie informacji na tematach podejmowanych działań i materiałów informacyjno-edukacyjnych. Ośrodek wskazał, iż:

sytuacja uczniów dotkniętych chorobami przewlekłymi była poruszana podczas szkoleń;

dotkniętych była poruszana podczas szkoleń; w porozumieniu zawartym w 2024 r. z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przeprowadzono cykl spotkań dla nauczycieli dotyczących udzielania pierwszej pomocy w klasach 1-3 szkoły podstawowej;

na III kwartał 2026 roku planowane jest wydanie publikacji poświęconej chorobom zakaźnym w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;

przygotowano materiały dla pracowników szkoły w szczególności nauczycieli przedmiotu edukacja zdrowotna dotyczące pracy z uczniami dotkniętych chorobami przewlekłymi oraz profilaktyki w tej dziedzinie, z możliwością wykorzystania również w przedszkolach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W planach pracy Ośrodka Edukacji na najbliższy rok szkolny zostaną ujęte nowe zadania uwzględniające potrzeby kadry placówek edukacyjnych, a także rodziców uczniów z chorobami przewlekłymi. Zostaną również uaktualnione dostępne materiały oraz opracowane nowe.