Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Przebiegł spokojnie – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu?

W poniedziałek ósmoklasiści zdają egzamin z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dla 393,3 tys. uczniów VIII klas rozpoczął się o godzinie 9.00. Trwał 150 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż o 45 minut.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego CKE ma opublikować na swojej stronie w poniedziałek po południu.

Kolejne egzaminy we wtorek i środę

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – we wtorek – czeka ich egzamin z matematyki, a w trzecim – w środę – egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Ważne Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty warunkiem ukończenia szkoły podstawowej

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest też możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.