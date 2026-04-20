Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa
Szefowa MEN Barbara Nowacka zapowiedziała, że przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), który w 2009 r. zastąpił przysposobienie obronne, czekają zmiany.
Nowacka dodała, że zmieniona zostanie także nazwa przedmiotu. Nowa to prawdopodobnie kształcenie obronne - co zdaniem szefowej resortu edukacji pokazuje, że nacisk w kształceniu uczniów będzie kładziony na umiejętności praktyczne i obronne.
Nowe podstawy programowe
Zdaniem Nowackiej edukacja dla bezpieczeństwa jest dzisiaj przedmiotem bardzo szerokim i teoretycznym. - Mamy już przygotowywane podstawy programowe, które będą wzmacniały EDB - dodała szefowa resortu edukacji na antenie radia RMF FM.
W myśl nowej podstawy programowej młodzi ludzie mają się uczyć m.in. obrony przed cyberazgrożeniami oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Samorządy powinny dbać o zakup fantomów dla szkół
Szefowa resortu edukacji została zapytana o to, czy szkoły otrzymają odpowiednie narzędzia, m.in. fantomy, na których uczniowie mogliby ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Nowacka odpowiedziała, że w wielu szkołach fantomy już są, a tam, gdzie ich nie ma, powinny zostać kupione przez samorządy.
- Liczę na to, że samorządy, utrzymując szkoły, będą pamiętały o takich elementarnych rzeczach. Przecież to nie ministerstwo odpowiada za to, czy są fantomy. Za to odpowiada tak naprawdę organ prowadzący, czyli - w tym przypadku - samorząd. Dobrze, żeby (samorządy) były - zresztą są - współodpowiedzialne za proces edukacji - podkreśliła Nowacka.
Brak strzelnic to także problem samorządów
Poruszony został także temat nauki strzelania w szkołach ponadpodstawowych i brak infrastruktury w wielu regionach. Minister edukacji wyjaśniła, że samorządy są także odpowiedzialne na budowę strzelnic, na których starsi uczniowie mogą w ramach edukacji dla bezpieczeństwa uczyć się strzelania.
