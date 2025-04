Ile osób musi liczyć komisja maturalna? Minimalny i maksymalny skład

Ile osób musi być w komisji na maturze? Jaki jest minimalny, a jaki maksymalny skład komisji? Kto nie może znaleźć się w takim składzie?

Komisja maturalna na egzaminie

W części pisemnej matury na sali egzaminacyjnej musi być obecna komisja, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Każda komisja ma swojego przewodniczącego, który nadzoruje pracą reszty zespołu. Komisja ma za zadanie zapewnić zdającym samodzielną pracę w czasie trwania części pisemnej egzaminu.

W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, przy czym co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny i nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu oraz co najmniej jeden zatrudniony w innej szkole lub placówce.

W sytuacji, gdy brak jest możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, wówczas w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele - w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce. Mogą też być to przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, placówki doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela. W tym przypadku przewodniczącym zespołu nadzorującego może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce, który uczestniczył w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.

Osoby, które wchodzą w skład komisji egzaminacyjnej zostają przeszkolone w zakresie organizacji egzaminu przez przewodniczącego zespołu.

Ile osób w komisji

Ile osób musi liczyć komisja? Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 15 zdających, w skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 2 osoby. Jeśli zdających jest więcej niż 30, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony, musi wyrazić na to zgodę.

Kto nie może być w komisji

W komisji egzaminacyjnej nie może być nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, oraz wychowawca zdających.

Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przystępuje absolwent, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.