Matura 2025 matematyka - co zabrać?

We wtorek 6 maja 2025 r. o 9:00 startuje matura z matematyki. Co trzeba obowiązkowo zabrać ze sobą? Czy materiały zapewnia szkoła czy sam maturzysta przynosi własne? Oto lista.

Matura 2025 - co zabrać ze sobą?

Przede wszystkim, każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Jeżeli trzeba wykonać rysunki, należy zrobić to długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Trzeba zwrócić na to uwagę przy doborze cyrkla na maturę z matematyki. Nie może być to cyrkiel na ołówek. Musi pasować do długopisu.

Co zabrać na maturę z matematyki?

Na maturę z matematyki potrzebne są obowiązkowo:

linijka (zapewnia zdający lub szkoła)

cyrkiel (zapewnia zdający lub szkoła)

kalkulator prosty (zapewnia zdający lub szkoła)

O tym kto zapewnia powyższe materiały (szkoła czy sam zdający przynosi własne) informuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły). Dodatkowo, szkoła ma obowiązek zapewnienia "Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki".

Jaki kalkulator na maturę?

Na maturę z matematyki nie przynosimy kalkulatora naukowego, ale kalkulator prosty. Jaki to kalkulator prosty? To kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.