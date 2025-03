Wyższa odprawa emerytalna nauczycieli. MEN chce wyrównać wysokość do stawek odprawy pracowników samorządowych

174,3 mln zł trafi do samorządów. Rozstrzygnięcie konkursu "Aktywne Place Zabaw" 2025

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu w ramach programu "Aktywne Place Zabaw". Do samorządów trafi ok. 174,3 mln zł. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?