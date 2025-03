Wyższa nagroda jubileuszowa nauczyciela i dodatkowa nagroda za 45 lat pracy

Jednym z postulatów ZNP zawartych w projekcie zmian Karty Nauczyciela jest ustanowienie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Jaka jeszcze zmiana dotycząca nagrody jubileuszowej jest proponowana? Na jakim etapie są prace nad projektem ustawy?

Wyższe nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Obywatelski projekt zmian w Karcie Nauczyciela powstał już w 2021 roku. W lutym 2022 r. odbyło się jego pierwsze czytanie, po którym projekt trafił do komisji. Następnie nic w tej sprawie się nie działo. W następstwie zmian prawnych polegających m.in. na zredukowaniu stopni awansu nauczyciela do dwóch, niezbędne stało się dokonanie modyfikacji projektu. Nauczyciele musieli czekać do 2025 r., aby ich postulaty trafiły ponownie do wykazu prac rządu.

REKLAMA

Autopromocja

Jakie zmiany w nagrodzie jubileuszowej przewiduje Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (UD199)? ZNP chce rozszerzyć uprawnienia nauczycieli poprzez zwiększenie wysokości nagrody za 40 lat pracy z 250% do 300% wynagrodzenia miesięcznego. Dodatkowo postuluje się wprowadzenie nagrody jubileuszowej dla nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Jest to nowość, ponieważ do tej pory nagrody jubileuszowe przyznaje się za 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy. Dodanie nagrody za 45 lat pracy nauczycielskiej wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Należy bowiem wziąć pod uwagę braki kadrowe, które zwykle ratują najstarsi nauczyciele. Nagroda za 45 lat pracy może stanowić dla takich osób dodatkową motywację do dalszego wykonywania zawodu.

Aktualnie zgodnie z art. 47 ust. 1 Karty Nauczyciela za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

za 20 lat pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego; za 25 lat pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego; za 30 lat pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego; za 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego; za 40 lat pracy – 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Szczegóły dotyczące nagrody jubileuszowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

Okres pracy do nagrody jubileuszowej

Co wlicza się do okresu pracy uprawniającego do otrzymania nagrody jubileuszowej? Wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Natomiast w razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, liczy się tylko jeden z tych okresów. Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa się w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jeśli w aktach osobowych danego nauczyciela nie ma odpowiedniej dokumentacji, należy udokumentować swoje prawo do nagrody.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosi nagroda jubileuszowa?

REKLAMA

W zależności od stażu pracy nagroda jubileuszowa może wynosić od 75% do 250% wynagrodzenia miesięcznego. Jak oblicza się miesięczne wynagrodzenie? Pod uwagę bierze się wysokość miesięcznego wynagrodzenie, które przysługuje w dniu nabycia prawa do nagrody. Gdyby było to dla nauczyciela bardziej korzystne, podstawą będzie wynagrodzenie przysługujące w dniu wypłaty nagrody.

Co więcej, jeśli nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej podczas zatrudnienia w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu wypłaty nagrody, podstawą będzie wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody.

Ważne Wysokość nagrody jubileuszowej ustala się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Przejście na emeryturę a nagroda jubileuszowa

W obecnym stanie prawnym można utrzymać nagrodę jubileuszową, jeśli przechodząc na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pozostało mniej niż 12 miesięcy do okresu pracy uprawniającego do nagrody. Wówczas wypłata nagrody powinna nastąpić w dniu rozwiązania stosunku pracy.