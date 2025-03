Kolejna uchwała SN w sprawie nauczycieli. Po raz kolejny korzystna - nie ma wątpliwości, że należą się pieniądze

Skoro nauczyciel został uniewinniony, to trzeba wypłacić mu należne wynagrodzenie za okres zawieszenia. To wynagrodzenie to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Sąd Najwyższy w krótkim czasie podjął kolejną uchwałę w sprawie nauczycieli i podkreślił jej wagę i doniosłość.

Nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku wydania wobec niego prawomocnego orzeczenia uniewinniającego, wypłaca się dodatek motywacyjny i dodatek za wysługę lat, do których nauczyciel nabył prawo jeszcze przed okresem zawieszenia i stanowiły one element składowy jego wynagrodzenia – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale trojga sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN (uchwała z 18 marca 2025 r., sygn. akt III PZP 5/24).

REKLAMA

Autopromocja

Sprawa dotyczyła prawa do dodatków motywacyjnego i za wysługę lat. Przypomnijmy, że na wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi składa się bowiem obok wynagrodzenia zasadniczego również wysokość przysługujących mu dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy.

SN zauważył doniosłość problemu i szeroki kontekst społeczny

W sprawie, która leżała u podstaw uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy, nauczyciel domagał się wypłaty ponad 30 tys. złotych, na którą to kwotę złożyły się składniki wynagrodzenia za okres od maja 2020 r. do maja 2023 r. (wraz z odsetkami). We wskazanym okresie nauczyciel był zawieszony w pełnieniu obowiązków zawodowych w związku z toczącą się wobec niego sprawą dyscyplinarną. Sprawa ta zakończyła się ostatecznie uniewinnieniem, a nauczyciel postanowiła dochodzić swoich praw. Jednak w I instancji sąd oddalił powództwo nauczyciela wskazując, że biorąc pod uwagę fakt, że w czasie trwającego postępowania dyscyplinarnego powodowi nie obniżono wynagrodzenia zasadniczego, to brak jest podstaw do zasądzenia na jego rzecz jakichkolwiek kwot. Sąd okręgowy, do którego sprawa trafiła w II instancji powziął w tym zakresie pewne wątpliwości i zwrócił się z nimi do Sądu Najwyższego. Ten, mając na uwadze społeczną doniosłość problemu i szeroki kontekst społeczny, nie chcąc pozostawiać wątpliwości w przyszłych podobnych sprawach dla tak licznej i ważnej grupy zawodowej, postanowił udzielić odpowiedzi na pytanie.

Wynagrodzenie nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem wyroku lub orzeczenia uniewinniającego, nauczycielowi oraz nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia.

Zdaniem sędziego SN, wymienienie w tym przepisie zatrzymanych kwot wynagrodzenia, a nie jedynie wynagrodzenia zasadniczego, wskazuje, że kwoty zatrzymane, to zarówno kwota wynagrodzenia zasadniczego, o które zostało ono zmniejszone, jak i przysługujące nauczycielowi dodatki. Sąd odwołał się również do przepisów odnoszących się do nauczycieli akademickich i do instytutów badawczych i PAN, w odniesieniu do których przeważa wyraźne rozwiązanie wskazujące na konieczność wypłaty dodatków, które nie były wypłacane w okresie zawieszenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo