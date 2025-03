Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Czy zmienią się zasady wynagradzania nauczycieli?

Projekt nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela zawiera propozycję uregulowania kwestii ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Mają być one ustalane w jednolity sposób dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej i samorządy.

Różne zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe

Projektowana nowelizacja ustawy - Karta Nauczyciela dotyczy m.in. godzin ponadwymiarowych. Są to godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przydzielone nauczycielowi i ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Kwestię ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej reguluje rozporządzenie z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. W stosunku do nauczycieli szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego brak jest analogicznych regulacji. Powoduje to rozbieżności interpretacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do indywidualnych stanów faktycznych.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

W projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela zaproponowano, by zasady ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe były jednolite dla nauczycieli szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach w danym miesiącu, w których zajęcia rozpoczynają się w innym dniu niż poniedziałek lub kończą w innym dniu niż piątek – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych ma być przyjęty tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 Karty Nauczyciela), pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. Obliczenia te będą dokonywane z dokładnością do 0,1, a liczba godzin ponadwymiarowych do wypłaty będzie zaokrąglana do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

W projekcie ustawy zaproponowano też generalną zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało za zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Inne przypadki, gdy będzie przysługiwało wynagrodzenie

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało również w przypadku gdy:

nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zrealizował w tym samym dniu przydzielone przez dyrektora szkoły zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela);

niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy – Prawo oświatowe), nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

Obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Projekt ustawy określa też szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla wszystkich nauczycieli, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli.

Zgodnie z projektem, wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się jako iloraz, w którym dzielną jest suma przyznanej nauczycielowi stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych, a dzielnikiem jest miesięczna liczba godzin obowiązującego nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Miesięczną liczbę godzin obowiązującego nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych obliczać się będzie jako iloczyn liczby godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych i 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a co najmniej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Wejście w życie projektowanych przepisów

Wszystkie powyższe zmiany ustawy – Karta Nauczyciela, dotyczące wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, miałyby wejść w życie 1 września 2025 r.