Niższe przelewy dla nauczycieli w grudniu. W grupach internetowych znów trwają emocjonujące dyskusje. O co chodzi?

Niższe przelewy (nie tylko) dla nauczycieli w grudniu.

Podobnie jak w rok temu o tej porze, w przestrzeni publicznej znów dużo mówi się o tym, że na konta nauczycieli trafiają niższe przelewy. Warto wtedy pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy tylko tej grupy zawodowej, ale również wielu innych osób, jednak z jakiegoś powodu to właśnie nauczyciele najczęściej dyskutują na ten temat na forach internetowych i wyrażają głośno swoje rozczarowani. O co chodzi? Oczywiście o przekroczenie progu podatkowego. Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia. Jeżeli wynosi ona do 120.000 złotych, podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca, czyli 3600 złotych. W przypadku podstawy ponad 120.000 złotych jest to natomiast 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 złotych. Próg podatkowy w tej wysokości obowiązuje od 2022 roku, a jego realna wartość w tym czasie znacząco się zmieniła. Najprościej można to oczywiście zobrazować, odnosząc jego wysokość do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku wynosiło ono 3010 zł, a w 2025 roku wynosi 4666 zł. Różnica jest więc istotna, a przekroczenie pierwszego progu podatkowego wcale nie jest równoznaczne z tym, że osiąga się wysokie dochody. To dlatego koniec roku kalendarzowego to moment, w którym wielu podatników obawia się wejścia w drugi próg podatkowy i związanego z tym pobrania zaliczek na podatek w wyższej wysokości. W 2025 roku tak samo, jak w 2024 roku, aby przekroczyć omawianą wartość 120.000 złotych, trzeba przy standardowych parametrach (brak zwolnień, wiek powyżej 26 roku życia, stosowanie pełnej ulgi podatkowej) zarabiać 11.900 złotych brutto (około 8400 złotych netto). Trzeba jednak pamiętać, że nie są to uniwersalne wyliczenia. Dużo bowiem zależy od indywidualnej sytuacji podatnika oraz stosowanych przez niego ulg i zwolnień.

Jak odzyskać pieniądze z wyższej zaliczki?

Czy niższym przelewom pod koniec roku da się zapobiec? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest kontrolowanie poziomu przychodów. Czasami jednak bywa to trudne, szczególnie, gdy osiąga się przychody z kilku źródeł. Tak właśnie często dzieje się w przypadku nauczycieli, którzy w wielu przypadkach świadczą pracę na rzecz kilku placówek oświatowych. To zaś oznacza, że stosowanie kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek bywa u nich bardziej skomplikowane, niż u innych podatników. Być może właśnie dlatego to ta grupa zawodowa jest też częściej zaskakiwana wysokością kwot wpływających pod koniec roku na ich konta.



Co można zrobić by uchronić się przed niższymi wpływami w okresie przedświątecznym? Osoby pozostające w związku małżeńskim mogły na przykład złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody razem z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów, m.in. razem z małżonkiem;

2) dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Z podobnego rozwiązania mogły również skorzystać osoby wychowujące samotnie dziecko. Również one mają bowiem możliwość złożenia płatnikowi w trakcie roku oświadczenia o zamiarze skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia.

Warto również pamiętać o tym, że „stracone” pieniądze można będzie odzyskać po fakcie, czyli na etapie złożenia rozliczenia rocznego. W zależności od indywidualnej sytuacji, podatnik będzie mógł również wtedy opodatkować dochody razem z małżonkiem, opodatkować się jako osoba samotnie wychowująca dziecko albo skorzystać z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Jeśli w ten sposób podstawa obliczenia podatku zostanie obniżona na tyle, by „powrócić” do pierwszego progu podatkowego, nadpłacona zaliczka zostanie podatnikowi zwrócona.