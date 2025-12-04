REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Niższe przelewy dla nauczycieli w grudniu. W grupach internetowych znów trwają emocjonujące dyskusje. O co chodzi?

Niższe przelewy dla nauczycieli w grudniu. W grupach internetowych znów trwają emocjonujące dyskusje. O co chodzi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 10:13
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Niższe przelewy dla nauczycieli w grudniu. W grupach internetowych znów trwają emocjonujące dyskusje. O co chodzi?
Niższe przelewy dla nauczycieli w grudniu. W grupach internetowych znów trwają emocjonujące dyskusje. O co chodzi?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trwa ostatni miesiąc roku, a więc trwają również dyskusje dotyczące wysokości wynagrodzeń, które trafiają na konta pracowników. Jedni są zaskoczeni i rozczarowani, inni nie przywiązują do tego wagi, bo wiedzą co robić dalej.

Niższe przelewy (nie tylko) dla nauczycieli w grudniu.

Podobnie jak w rok temu o tej porze, w przestrzeni publicznej znów dużo mówi się o tym, że na konta nauczycieli trafiają niższe przelewy. Warto wtedy pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy tylko tej grupy zawodowej, ale również wielu innych osób, jednak z jakiegoś powodu to właśnie nauczyciele najczęściej dyskutują na ten temat na forach internetowych i wyrażają głośno swoje rozczarowani. O co chodzi? Oczywiście o przekroczenie progu podatkowego. Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia. Jeżeli wynosi ona do 120.000 złotych, podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca, czyli 3600 złotych. W przypadku podstawy ponad 120.000 złotych jest to natomiast 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 złotych. Próg podatkowy w tej wysokości obowiązuje od 2022 roku, a jego realna wartość w tym czasie znacząco się zmieniła. Najprościej można to oczywiście zobrazować, odnosząc jego wysokość do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku wynosiło ono 3010 zł, a w 2025 roku wynosi 4666 zł. Różnica jest więc istotna, a przekroczenie pierwszego progu podatkowego wcale nie jest równoznaczne z tym, że osiąga się wysokie dochody. To dlatego koniec roku kalendarzowego to moment, w którym wielu podatników obawia się wejścia w drugi próg podatkowy i związanego z tym pobrania zaliczek na podatek w wyższej wysokości. W 2025 roku tak samo, jak w 2024 roku, aby przekroczyć omawianą wartość 120.000 złotych, trzeba przy standardowych parametrach (brak zwolnień, wiek powyżej 26 roku życia, stosowanie pełnej ulgi podatkowej) zarabiać 11.900 złotych brutto (około 8400 złotych netto). Trzeba jednak pamiętać, że nie są to uniwersalne wyliczenia. Dużo bowiem zależy od indywidualnej sytuacji podatnika oraz stosowanych przez niego ulg i zwolnień.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Polecamy: Kalendarz 2026

Jak odzyskać pieniądze z wyższej zaliczki?

Czy niższym przelewom pod koniec roku da się zapobiec? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest kontrolowanie poziomu przychodów. Czasami jednak bywa to trudne, szczególnie, gdy osiąga się przychody z kilku źródeł. Tak właśnie często dzieje się w przypadku nauczycieli, którzy w wielu przypadkach świadczą pracę na rzecz kilku placówek oświatowych. To zaś oznacza, że stosowanie kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek bywa u nich bardziej skomplikowane, niż u innych podatników. Być może właśnie dlatego to ta grupa zawodowa jest też częściej zaskakiwana wysokością kwot wpływających pod koniec roku na ich konta.

Co można zrobić by uchronić się przed niższymi wpływami w okresie przedświątecznym? Osoby pozostające w związku małżeńskim mogły na przykład złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody razem z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:
1) dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów, m.in. razem z małżonkiem;
2) dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.
Z podobnego rozwiązania mogły również skorzystać osoby wychowujące samotnie dziecko. Również one mają bowiem możliwość złożenia płatnikowi w trakcie roku oświadczenia o zamiarze skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia.
Warto również pamiętać o tym, że „stracone” pieniądze można będzie odzyskać po fakcie, czyli na etapie złożenia rozliczenia rocznego. W zależności od indywidualnej sytuacji, podatnik będzie mógł również wtedy opodatkować dochody razem z małżonkiem, opodatkować się jako osoba samotnie wychowująca dziecko albo skorzystać z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Jeśli w ten sposób podstawa obliczenia podatku zostanie obniżona na tyle, by „powrócić” do pierwszego progu podatkowego, nadpłacona zaliczka zostanie podatnikowi zwrócona.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 2, art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]
04 gru 2025

Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym status studenta. Każda uczelnia w Polsce ma obowiązek umożliwić swoim studentom dostęp do ELS w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy, jak dodać ją do telefonu, kto może z niej korzystać i jakie daje uprawnienia.
Reforma „Kompas Jutra” a prace domowe: Lubnauer zapowiada, że w dawnej formie już nie wrócą. Co zmieni się w szkołach?
03 gru 2025

Reforma „Kompas Jutra” ma zmienić sposób nauczania i odejść od tradycyjnych prac domowych. Tymczasem raport Instytutu Badań Edukacyjnych wskazuje na spadek motywacji uczniów. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer odpowiada: to opinie nauczycieli, a nie twarde dane. Jakie zmiany czekają szkoły od 2026 roku?
Solidarność apeluje do prezydenta, żeby nie podpisywał reformy edukacji. Kontrowersje wokół nowelizacji Prawa oświatowego
03 gru 2025

Nowelizacja Prawa oświatowego, którą Sejm skierował do podpisu prezydenta, wywołała gwałtowną reakcję środowisk nauczycielskich. NSZZ „Solidarność” w ostrym apelu domaga się weta, ostrzegając przed „chaosem organizacyjnym”, wzrostem biurokracji i pogorszeniem jakości kształcenia. Sprawdzamy, jakie zmiany przewiduje reforma i dlaczego budzi tak duże emocje.
Rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd ogłasza zmiany, które mają powstrzymać likwidację placówek
03 gru 2025

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który ma pomóc gminom w utrzymaniu małych szkół mimo spadku liczby uczniów. Placówki zyskają nowe funkcje – od opieki nad dziećmi do lat 3 po zajęcia dla seniorów – a samorządy większą elastyczność w organizacji edukacji.

REKLAMA

Cyfrowa legitymacja nauczyciela w mObywatelu – jak dodać dokument i korzystać z ulg?
02 gru 2025

Ponad pół miliona nauczycieli w Polsce może już korzystać z cyfrowej legitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Od 30 listopada 2025 r. dokument ten stał się równoważny legitymacji fizycznej i pozwala m.in. na korzystanie z ulg komunikacyjnych, zniżek w instytucjach kultury oraz ofert prywatnych. Sprawdź, jak łatwo dodać legitymację do aplikacji i jakie korzyści daje nauczycielom.
Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia
02 gru 2025

Od 1 kwietnia 2026 r. maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wzrosną o 20 proc. – wynika z założeń projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Największe podwyżki obejmą klasy VII–VIII. W niektórych przypadkach pozostaną jednak dotychczasowe stawki.
Edukacja zdrowotna w szkołach przyciąga tylko 30 proc. uczniów. MEN zapowiada zmiany i możliwy obowiązek
02 gru 2025

Mimo że edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie i miała stać się jednym z kluczowych przedmiotów, w zajęciach uczestniczy jedynie ok. 30 proc. uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada analizę danych i rozważa wprowadzenie obowiązku.
Zmiany w harmonogramie ferii zimowych 2026. MEN informuje o terminach
02 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w organizacji ferii zimowych 2026. Zamiast dotychczasowych czterech tur, uczniowie będą wypoczywać w trzech. Choć decyzja ma usprawnić ruch turystyczny i zmniejszyć korki, rodzice i branża turystyczna reagują z mieszanymi uczuciami. Resort Barbary Nowackiej tłumaczy, dlaczego zdecydowano się na korektę i jak ma ona wpłynąć na komfort zimowego wypoczynku.

REKLAMA

Małe szkoły jednak nie znikną? Rząd szykuje ważne zmiany w Prawie oświatowym. Budynki szkół mają służyć całej społeczności
02 gru 2025

Nowelizacja Prawa oświatowego, którą wkrótce zajmie się rząd, ma zatrzymać falę likwidacji małych szkół podstawowych. Budynki oświatowe będą mogły pełnić nowe funkcje społeczne – od opieki żłobkowej po działania senioralne. To odpowiedź na szybko postępujące zmiany demograficzne w Polsce.
ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
01 gru 2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA