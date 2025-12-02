REKLAMA

Edukacja zdrowotna w szkołach przyciąga tylko 30 proc. uczniów. MEN zapowiada zmiany i możliwy obowiązek

Edukacja zdrowotna w szkołach przyciąga tylko 30 proc. uczniów. MEN zapowiada zmiany i możliwy obowiązek

02 grudnia 2025, 12:48
[Data aktualizacji 02 grudnia 2025, 12:53]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Edukacja zdrowotna w szkołach przyciąga tylko 30 proc. uczniów. MEN zapowiada zmiany i możliwy obowiązek
Mimo że edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie i miała stać się jednym z kluczowych przedmiotów, w zajęciach uczestniczy jedynie ok. 30 proc. uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada analizę danych i rozważa wprowadzenie obowiązku.

rozwiń >

Frekwencja na edukacji zdrowotnej. Najnowsze dane MEN

Z najświeższych danych przedstawionych w odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że w roku szkolnym 2024/2025 w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczy 920 925 uczniów, czyli ok. 30 proc. wszystkich uprawnionych.

Najwyższą frekwencję notują szkoły podstawowe:

  • 804 539 uczniów – 40,36 proc.

W szkołach ponadpodstawowych sytuacja wygląda zdecydowanie słabiej:

licea: 55 003 uczniów (10,08 proc.),

technika: 30 729 uczniów (7,78 proc.),

szkoły branżowe I st.: 27 457 uczniów (14,40 proc.),

szkoły artystyczne: 3 083 uczniów (18,33 proc.).

Minister Barbara Nowacka ocenia, że odsetek rezygnacji jest niski i porównywalny do tego, jaki przez lata notowało WDŻ.

Nowy przedmiot, stary problem. Uczestnictwo w WDŻ spadało od lat

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz przedstawiła pełne dane dotyczące uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Wynika z nich, że frekwencja spadała nieprzerwanie od kilku lat.

  • 2018/2019: 56,93 proc.
  • 2022/2023: 39,16 proc.
  • 2023/2024: 35,40 proc.
  • 2024/2025: 33,06 proc.

Trend był na tyle wyraźny, że prognoza liniowa wskazywała:

  • w 2025/2026 frekwencja mogłaby spaść do ok. 30 proc.,
  • w 2026/2027 – nawet do 26 proc.

Właśnie ten spadek miał być jednym z powodów zastąpienia WDŻ nowym przedmiotem.

MEN: Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa

Barbara Nowacka przypomniała, że resort „od samego początku stoi na stanowisku, że edukacja zdrowotna powinna mieć charakter obowiązkowy”.

– Zajęcia te służą budowaniu kompetencji życiowych, świadomości zdrowotnej i umiejętności, które uczniom są po prostu potrzebne – podkreśliła.

Obecnie MEN prowadzi analizę danych dotyczących frekwencji i zapisów.

Decyzja o ewentualnym wprowadzeniu obowiązku ma zapaść w najbliższych miesiącach.

Rodzice musieli złożyć rezygnację. Przedmiot nie jest obowiązkowy

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, edukacja zdrowotna w obecnym roku szkolnym nie jest przedmiotem obowiązkowym.

Rodzice, którzy nie chcieli uczestnictwa dziecka w zajęciach, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację. W przypadku uczniów pełnoletnich wymagano samodzielnej deklaracji.

MEN zapowiada działania: nowe materiały, szkolenia i konferencje

Aby zwiększyć zainteresowanie nowym przedmiotem, resort planuje:

  • rozwój studiów podyplomowych dla nauczycieli,
  • udostępnienie nowych materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
  • organizację konferencji poświęconych edukacji zdrowotnej,
  • szkolenia dla nauczycieli.

Dodatkowe działania mają poprawić nie tylko frekwencję, ale także jakość prowadzonych zajęć.

Czy edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa? Decyzja wkrótce

Niska frekwencja i wyraźny trend spadkowy skłaniają ministerstwo do rozważenia zmian.

Jeśli MEN zdecyduje się nadać edukacji zdrowotnej status przedmiotu obowiązkowego, może to być jedna z większych reform programowych w najbliższych miesiącach.

