Ponad pół miliona nauczycieli w Polsce może już korzystać z cyfrowej legitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Od 30 listopada 2025 r. dokument ten stał się równoważny legitymacji fizycznej i pozwala m.in. na korzystanie z ulg komunikacyjnych, zniżek w instytucjach kultury oraz ofert prywatnych. Sprawdź, jak łatwo dodać legitymację do aplikacji i jakie korzyści daje nauczycielom.

Cyfrowa legitymacja nauczyciela – co to oznacza?

Od końca listopada 2025 r. legitymacja służbowa nauczyciela w mObywatelu jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym uprawnienia zawodowe. Dokument elektroniczny jest równoważny z tradycyjną legitymacją fizyczną i może być używany zamiennie na terenie całej Polski.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że cyfrowa legitymacja to bezpieczne, szybkie i wygodne narzędzie, które odpowiada na potrzeby jednej z największych grup zawodowych w kraju.

Jak dodać cyfrową legitymację nauczyciela w mObywatelu?

Dodanie legitymacji do aplikacji jest proste i zajmuje kilka kroków:

Na ekranie głównym mObywatela kliknij „Dodaj”. Wyszukaj lub wybierz z listy Legitymację służbową nauczyciela. Poczekaj, aż aplikacja pobierze dane i wyświetli Twój dokument.

Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej placówce otrzymują multidokument, który pozwala wybrać konkretną szkołę i wyświetlić legitymację z danej placówki.

Korzyści z cyfrowej legitymacji – ulgi i zniżki

Posługując się cyfrową legitymacją w mObywatelu, nauczyciele mogą korzystać m.in.:

z ulgowych przejazdów komunikacją miejską ,

, z tańszych lub darmowych wejściówek do muzeów, teatrów i innych instytucji kultury ,

, ze zniżek oferowanych przez niektóre podmioty prywatne, np. księgarnie.

Dane w cyfrowej legitymacji i bezpieczeństwo

Cyfrowa legitymacja zawiera: imię i nazwisko, numer dokumentu, PESEL oraz nazwę i adres pracodawcy.

Po zakończeniu współpracy z daną placówką dokument jest automatycznie unieważniany, a informacje o tym pojawiają się w aplikacji. Legitymację można wyświetlać offline, a przy połączeniu z internetem możliwe jest m.in. potwierdzenie danych kodem QR, aktualizacja lub ponowne dodanie dokumentu.

Cyfrowe dokumenty – przyszłość administracji publicznej

Wprowadzenie cyfrowej legitymacji nauczyciela to przykład digitalizacji usług publicznych, które ułatwiają życie obywatelom i przyspieszają procedury administracyjne. Dzięki mObywatelowi kolejne grupy zawodowe mogą korzystać z bezpiecznych i wygodnych cyfrowych dokumentów w swoim codziennym życiu.