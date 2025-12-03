Reforma „Kompas Jutra” a prace domowe: Lubnauer zapowiada, że w dawnej formie już nie wrócą. Co zmieni się w szkołach?
Reforma „Kompas Jutra” ma zmienić sposób nauczania i odejść od tradycyjnych prac domowych. Tymczasem raport Instytutu Badań Edukacyjnych wskazuje na spadek motywacji uczniów. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer odpowiada: to opinie nauczycieli, a nie twarde dane. Jakie zmiany czekają szkoły od 2026 roku?
Prace domowe pod lupą. Raport IBE wskazuje na spadek motywacji uczniów
Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport dotyczący skutków wprowadzenia dobrowolności wykonywania prac domowych oraz rezygnacji z ich oceniania. Z dokumentu wynika, że:
- ponad 2/3 nauczycieli szkół podstawowych uważa, że motywacja i samodzielność uczniów pogorszyły się,
- nauczyciele zwracają uwagę na konieczność „szczególnej uwagi” w zakresie samodzielnej pracy ucznia.
Badanie objęło również nauczycieli szkół niepublicznych, których nie dotyczyło ministerialne rozporządzenie.
Lubnauer: To subiektywne opinie, a nie dowód na działanie reformy
Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, pytana przez RMF FM o wyniki raportu, wskazała, że dane te należy traktować ostrożnie:
- jej zdaniem raport to „subiektywna ocena nauczycieli”,
- opinie te nie są równoznaczne z analizą efektów reformy,
- skoro spadek motywacji zgłaszają także szkoły niepubliczne, to przyczyna może leżeć poza rozporządzeniem o pracach domowych.
Lubnauer podkreśliła, że prace domowe w poprzedniej formie „na pewno nie wrócą”.
Czy brak ocenianych prac domowych szkodzi uczniom?
Wiceminister przypomniała, że wiele szkół niepublicznych już wcześniej:
- nie zadawało tradycyjnych prac domowych,
- mimo to ich uczniowie osiągali wysokie wyniki egzaminacyjne.
Według Lubnauer najważniejsze jest, aby nauczyciele potrafili „metodycznie i systematycznie” przygotowywać uczniów do samodzielnej pracy, a nie polegać na dużej liczbie zadań do domu.
Co trzeci uczeń ma korepetycje. Lubnauer: To kwestia kultury, nie oceny szkoły
Portal Oświatowy informuje, że około 1/3 uczniów korzysta z korepetycji. Zdaniem Lubnauer:
- to niekoniecznie wynik słabości szkoły,
- korepetycje są w Polsce elementem kultury edukacyjnej i troski rodziców,
- nawet przy dobrym nauczaniu część rodziców chce „dodatkowej powtórki materiału”.
Reforma — jak podkreśla wiceminister — nie ma na celu zastąpienia korepetycji, choć powinna poprawić efektywność nauczania w szkołach.
Reforma „Kompas Jutra”. Jakie zmiany wchodzą od 2025 i 2026 roku?
„Kompas Jutra” to długofalowa reforma struktur i treści kształcenia. Zakłada m.in.:
Nowe przedmioty od 1 września 2025 r.:
- Edukacja obywatelska,
- Edukacja zdrowotna.
Nowa podstawa programowa — wdrażanie etapami:
- 2026 r. – klasy I i IV szkół podstawowych,
- 2027 r. – klasy I szkół ponadpodstawowych oraz kolejne roczniki podstawówki,
- w następnych latach — dalsze roczniki wszystkich typów szkół.
Reforma przewiduje także:
- tydzień projektowy,
- doświadczenia edukacyjne,
- nacisk na „wiedzę głęboką”,
- większą integrację międzyprzedmiotową.
Co oznacza „Kompas Jutra” dla uczniów i rodziców?
Ministerstwo zapowiada, że reforma ma:
- poprawić jakość nauczania,
- odejść od mechanicznego zadawania prac domowych,
- rozwijać samodzielność, krytyczne myślenie i pracę projektową,
- zmniejszyć przeciążenie treściami,
- wyposażyć uczniów w kompetencje przyszłości.
Jednocześnie prace domowe mogą nadal istnieć, ale w zmienionej, dobrowolnej, nieocenianej formie.
