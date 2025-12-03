Reforma „Kompas Jutra” a prace domowe: Lubnauer zapowiada, że w dawnej formie już nie wrócą. Co zmieni się w szkołach?

Reforma „Kompas Jutra” ma zmienić sposób nauczania i odejść od tradycyjnych prac domowych. Tymczasem raport Instytutu Badań Edukacyjnych wskazuje na spadek motywacji uczniów. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer odpowiada: to opinie nauczycieli, a nie twarde dane. Jakie zmiany czekają szkoły od 2026 roku?

rozwiń >

Prace domowe pod lupą. Raport IBE wskazuje na spadek motywacji uczniów

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport dotyczący skutków wprowadzenia dobrowolności wykonywania prac domowych oraz rezygnacji z ich oceniania. Z dokumentu wynika, że:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

ponad 2/3 nauczycieli szkół podstawowych uważa, że motywacja i samodzielność uczniów pogorszyły się ,

uważa, że , nauczyciele zwracają uwagę na konieczność „szczególnej uwagi” w zakresie samodzielnej pracy ucznia.

Badanie objęło również nauczycieli szkół niepublicznych, których nie dotyczyło ministerialne rozporządzenie.

Lubnauer: To subiektywne opinie, a nie dowód na działanie reformy

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, pytana przez RMF FM o wyniki raportu, wskazała, że dane te należy traktować ostrożnie:

jej zdaniem raport to „subiektywna ocena nauczycieli” ,

, opinie te nie są równoznaczne z analizą efektów reformy,

skoro spadek motywacji zgłaszają także szkoły niepubliczne, to przyczyna może leżeć poza rozporządzeniem o pracach domowych.

Lubnauer podkreśliła, że prace domowe w poprzedniej formie „na pewno nie wrócą”.

REKLAMA

Czy brak ocenianych prac domowych szkodzi uczniom?

Wiceminister przypomniała, że wiele szkół niepublicznych już wcześniej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

nie zadawało tradycyjnych prac domowych ,

, mimo to ich uczniowie osiągali wysokie wyniki egzaminacyjne.

Według Lubnauer najważniejsze jest, aby nauczyciele potrafili „metodycznie i systematycznie” przygotowywać uczniów do samodzielnej pracy, a nie polegać na dużej liczbie zadań do domu.

Co trzeci uczeń ma korepetycje. Lubnauer: To kwestia kultury, nie oceny szkoły

Portal Oświatowy informuje, że około 1/3 uczniów korzysta z korepetycji. Zdaniem Lubnauer:

to niekoniecznie wynik słabości szkoły,

korepetycje są w Polsce elementem kultury edukacyjnej i troski rodziców,

i troski rodziców, nawet przy dobrym nauczaniu część rodziców chce „dodatkowej powtórki materiału”.

Reforma — jak podkreśla wiceminister — nie ma na celu zastąpienia korepetycji, choć powinna poprawić efektywność nauczania w szkołach.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Reforma „Kompas Jutra”. Jakie zmiany wchodzą od 2025 i 2026 roku?

„Kompas Jutra” to długofalowa reforma struktur i treści kształcenia. Zakłada m.in.:

Nowe przedmioty od 1 września 2025 r.:

Edukacja obywatelska ,

, Edukacja zdrowotna.

Nowa podstawa programowa — wdrażanie etapami:

2026 r. – klasy I i IV szkół podstawowych,

– klasy I i IV szkół podstawowych, 2027 r. – klasy I szkół ponadpodstawowych oraz kolejne roczniki podstawówki,

– klasy I szkół ponadpodstawowych oraz kolejne roczniki podstawówki, w następnych latach — dalsze roczniki wszystkich typów szkół.

Reforma przewiduje także:

tydzień projektowy ,

, doświadczenia edukacyjne ,

, nacisk na „wiedzę głęboką” ,

, większą integrację międzyprzedmiotową.

Co oznacza „Kompas Jutra” dla uczniów i rodziców?

Ministerstwo zapowiada, że reforma ma:

poprawić jakość nauczania,

odejść od mechanicznego zadawania prac domowych,

rozwijać samodzielność, krytyczne myślenie i pracę projektową,

zmniejszyć przeciążenie treściami,

wyposażyć uczniów w kompetencje przyszłości.

Jednocześnie prace domowe mogą nadal istnieć, ale w zmienionej, dobrowolnej, nieocenianej formie.