Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
REKLAMA
REKLAMA
Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
- Pierwsze konsultacje strategii szkolnictwa wyższego – Katowice na start
- „Liczymy na szeroką dyskusję”. MNiSW zachęca środowisko akademickie do zgłaszania uwag
- Trzy główne priorytety: jakość kształcenia, odpowiedzialność społeczna i nowoczesny ekosystem uczelni
- Konsultacje z całym środowiskiem akademickim – trzy bloki tematyczne
- Co dalej? Kolejne spotkania w całej Polsce
Pierwsze konsultacje strategii szkolnictwa wyższego – Katowice na start
Spotkanie inaugurujące proces konsultacji odbyło się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wzięły w nim udział przedstawicielki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
REKLAMA
REKLAMA
- Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu w MNiSW,
- dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, przewodnicząca zespołu przygotowującego projekt strategii.
W debacie uczestniczyli również reprezentanci uczelni, organizacji studenckich, doktorantów oraz środowisk eksperckich związanych z edukacją i nauką.
„Liczymy na szeroką dyskusję”. MNiSW zachęca środowisko akademickie do zgłaszania uwag
Wiceminister Maria Mrówczyńska podkreśliła, że polskie uczelnie stoją obecnie przed wyzwaniami wynikającymi ze zmieniającej się rzeczywistości naukowej, technologicznej i społecznej.
– Rozpoczynamy konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na najbliższe 10 lat. (…) Liczymy na to, że społeczność akademicka będzie chciała z nami dyskutować, a przede wszystkim będzie przesyłała nam informacje dotyczące tego, co należy w tej strategii poprawić lub uzupełnić. Strategia jest na tyle otwarta, że chętnie dopasujemy ją do potrzeb środowiska – zaznaczyła.
REKLAMA
Resort nauki przygotował diagnozę stanu obecnego szkolnictwa wyższego oraz analizę SWOT, które stanowią fundament do dalszej dyskusji nad kształtem systemu edukacji na poziomie akademickim.
Trzy główne priorytety: jakość kształcenia, odpowiedzialność społeczna i nowoczesny ekosystem uczelni
Projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035 obejmuje trzy kluczowe obszary:
1. Podnoszenie jakości kształcenia
- wzmocnienie dydaktyki akademickiej,
- rozwój kompetencji nauczycieli akademickich,
- lepsze dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy.
2. Społeczna odpowiedzialność uczelni
- rozwijanie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
- zwiększenie dostępności i równości szans w szkolnictwie wyższym,
- podkreślanie znaczenia misji publicznej instytucji akademickich.
3. Budowa nowoczesnego ekosystemu akademickiego
- intensyfikacja działań na rzecz innowacji i transferu wiedzy,
- cyfryzacja procesów i edukacji,
- zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni.
Dokument zakłada również wzmacnianie potencjału naukowego oraz tworzenie warunków do rozwoju talentów, zarówno wśród studentów, jak i młodych badaczy.
Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK
Konsultacje z całym środowiskiem akademickim – trzy bloki tematyczne
Proces tworzenia strategii opiera się na dialogu z przedstawicielami całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkań konsultacyjnych dyskusja toczy się wokół trzech bloków tematycznych:
- społeczna odpowiedzialność, etos i autorytet uczelni,
- doskonałość dydaktyczna i jakość kształcenia,
- wspierający, zrównoważony ekosystem szkolnictwa wyższego.
Wyniki konsultacji mają zostać uwzględnione w finalnym dokumencie strategii, która będzie obowiązywać aż do 2035 roku.
Co dalej? Kolejne spotkania w całej Polsce
Konsultacje środowiskowe potrwają przez najbliższe tygodnie. Kolejne spotkania odbędą się na uczelniach w różnych regionach kraju. MNiSW podkreśla, że proces jest otwarty i zachęca do nadsyłania propozycji zmian oraz opinii.
REKLAMA
REKLAMA