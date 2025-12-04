REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku

Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku

04 grudnia 2025, 14:32
[Data aktualizacji 04 grudnia 2025, 14:36]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pierwsze konsultacje strategii szkolnictwa wyższego – Katowice na start

Spotkanie inaugurujące proces konsultacji odbyło się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wzięły w nim udział przedstawicielki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu w MNiSW,
  • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, przewodnicząca zespołu przygotowującego projekt strategii.

W debacie uczestniczyli również reprezentanci uczelni, organizacji studenckich, doktorantów oraz środowisk eksperckich związanych z edukacją i nauką.

„Liczymy na szeroką dyskusję”. MNiSW zachęca środowisko akademickie do zgłaszania uwag

Wiceminister Maria Mrówczyńska podkreśliła, że polskie uczelnie stoją obecnie przed wyzwaniami wynikającymi ze zmieniającej się rzeczywistości naukowej, technologicznej i społecznej.

– Rozpoczynamy konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na najbliższe 10 lat. (…) Liczymy na to, że społeczność akademicka będzie chciała z nami dyskutować, a przede wszystkim będzie przesyłała nam informacje dotyczące tego, co należy w tej strategii poprawić lub uzupełnić. Strategia jest na tyle otwarta, że chętnie dopasujemy ją do potrzeb środowiska – zaznaczyła.

Resort nauki przygotował diagnozę stanu obecnego szkolnictwa wyższego oraz analizę SWOT, które stanowią fundament do dalszej dyskusji nad kształtem systemu edukacji na poziomie akademickim.

Trzy główne priorytety: jakość kształcenia, odpowiedzialność społeczna i nowoczesny ekosystem uczelni

Projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035 obejmuje trzy kluczowe obszary:

1. Podnoszenie jakości kształcenia

  • wzmocnienie dydaktyki akademickiej,
  • rozwój kompetencji nauczycieli akademickich,
  • lepsze dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy.

2. Społeczna odpowiedzialność uczelni

  • rozwijanie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • zwiększenie dostępności i równości szans w szkolnictwie wyższym,
  • podkreślanie znaczenia misji publicznej instytucji akademickich.

3. Budowa nowoczesnego ekosystemu akademickiego

  • intensyfikacja działań na rzecz innowacji i transferu wiedzy,
  • cyfryzacja procesów i edukacji,
  • zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Dokument zakłada również wzmacnianie potencjału naukowego oraz tworzenie warunków do rozwoju talentów, zarówno wśród studentów, jak i młodych badaczy.

Konsultacje z całym środowiskiem akademickim – trzy bloki tematyczne

Proces tworzenia strategii opiera się na dialogu z przedstawicielami całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkań konsultacyjnych dyskusja toczy się wokół trzech bloków tematycznych:

  • społeczna odpowiedzialność, etos i autorytet uczelni,
  • doskonałość dydaktyczna i jakość kształcenia,
  • wspierający, zrównoważony ekosystem szkolnictwa wyższego.

Wyniki konsultacji mają zostać uwzględnione w finalnym dokumencie strategii, która będzie obowiązywać aż do 2035 roku.

Co dalej? Kolejne spotkania w całej Polsce

Konsultacje środowiskowe potrwają przez najbliższe tygodnie. Kolejne spotkania odbędą się na uczelniach w różnych regionach kraju. MNiSW podkreśla, że proces jest otwarty i zachęca do nadsyłania propozycji zmian oraz opinii.

Źródło: MNiSW
