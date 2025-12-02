Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia
Od 1 kwietnia 2026 r. maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wzrosną o 20 proc. – wynika z założeń projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Największe podwyżki obejmą klasy VII–VIII. W niektórych przypadkach pozostaną jednak dotychczasowe stawki.
Duże podwyżki dotacji na podręczniki. Rząd publikuje projekt zmian
Rząd przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z założeniami obecne stawki mają wzrosnąć od 1 kwietnia 2026 r. o 20 proc.
Co więcej, projekt zakłada, że wszystkie nowe maksymalne kwoty dotacji będą zaokrąglane w górę, co dodatkowo zwiększy ostateczne limity finansowania.
Ile wyniosą nowe kwoty dotacji na podręczniki? (Lista zmian)
Poniżej przedstawiono pełną listę propozycji podwyżek:
Klasy I–III
- Podręczniki i materiały edukacyjne (edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna oraz język obcy): wzrost z 99 zł do 119 zł na ucznia.
- Materiały ćwiczeniowe: wzrost z 55 zł do 66 zł na ucznia.
Klasa IV
- Podręczniki lub materiały edukacyjne: wzrost z 185 zł do 222 zł.
Klasy V–VI
- Podręczniki lub materiały edukacyjne: wzrost z 238 zł do 286 zł.
Klasy VII–VIII
- Podręczniki lub materiały edukacyjne: wzrost z 330 zł do 396 zł.
Materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VIII
- Wzrost z 27,50 zł do 33 zł.
Podręczniki kupione wcześniej – bez zmian w stawkach
Projekt rozporządzenia przewiduje utrzymanie dotychczasowych maksymalnych kwot dotacji w sytuacji, gdy szkoła:
- na rok szkolny 2025/2026 zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zakupione w 2025 r., lub
- dokona zakupu od 1 stycznia do 20 maja 2026 r., zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
a refundacja tych wydatków nastąpi ze środków dotacji celowej na 2026 r.
W takich przypadkach zastosowane zostaną stare stawki, obowiązujące do 1 kwietnia 2026 r.
Co oznaczają zmiany dla szkół i samorządów?
Podwyżka oznacza, że szkoły podstawowe i prowadzące je jednostki samorządu terytorialnego będą mogły liczyć na wyższe finansowanie zakupu podręczników. Ma to przeciwdziałać rosnącym kosztom druku, przygotowania materiałów edukacyjnych oraz inflacji.
W praktyce oznacza to:
- większy budżet na zakupy podręczników,
- mniejszą presję finansową po stronie szkół i jednostek samorządu terytorialnego,
- większą elastyczność przy wyborze materiałów edukacyjnych.
