Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia

Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia

02 grudnia 2025, 14:32
[Data aktualizacji 02 grudnia 2025, 14:37]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
dziewczynka uczennica z plecakiem książki podręczniki projekt rozporządzenia stawki dotacji dotacja celowa szkoły
Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia
ShutterStock

Od 1 kwietnia 2026 r. maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wzrosną o 20 proc. – wynika z założeń projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Największe podwyżki obejmą klasy VII–VIII. W niektórych przypadkach pozostaną jednak dotychczasowe stawki.

Duże podwyżki dotacji na podręczniki. Rząd publikuje projekt zmian

Rząd przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z założeniami obecne stawki mają wzrosnąć od 1 kwietnia 2026 r. o 20 proc.

Co więcej, projekt zakłada, że wszystkie nowe maksymalne kwoty dotacji będą zaokrąglane w górę, co dodatkowo zwiększy ostateczne limity finansowania.

Ile wyniosą nowe kwoty dotacji na podręczniki? (Lista zmian)

Poniżej przedstawiono pełną listę propozycji podwyżek:

Klasy I–III

  • Podręczniki i materiały edukacyjne (edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna oraz język obcy): wzrost z 99 zł do 119 zł na ucznia.
  • Materiały ćwiczeniowe: wzrost z 55 zł do 66 zł na ucznia.

Klasa IV

  • Podręczniki lub materiały edukacyjne: wzrost z 185 zł do 222 zł.

Klasy V–VI

  • Podręczniki lub materiały edukacyjne: wzrost z 238 zł do 286 zł.

Klasy VII–VIII

  • Podręczniki lub materiały edukacyjne: wzrost z 330 zł do 396 zł.

Materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VIII

  • Wzrost z 27,50 zł do 33 zł.

Podręczniki kupione wcześniej – bez zmian w stawkach

Projekt rozporządzenia przewiduje utrzymanie dotychczasowych maksymalnych kwot dotacji w sytuacji, gdy szkoła:

  • na rok szkolny 2025/2026 zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zakupione w 2025 r., lub
  • dokona zakupu od 1 stycznia do 20 maja 2026 r., zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

a refundacja tych wydatków nastąpi ze środków dotacji celowej na 2026 r.

W takich przypadkach zastosowane zostaną stare stawki, obowiązujące do 1 kwietnia 2026 r.

Co oznaczają zmiany dla szkół i samorządów?

Podwyżka oznacza, że szkoły podstawowe i prowadzące je jednostki samorządu terytorialnego będą mogły liczyć na wyższe finansowanie zakupu podręczników. Ma to przeciwdziałać rosnącym kosztom druku, przygotowania materiałów edukacyjnych oraz inflacji.

W praktyce oznacza to:

  • większy budżet na zakupy podręczników,
  • mniejszą presję finansową po stronie szkół i jednostek samorządu terytorialnego,
  • większą elastyczność przy wyborze materiałów edukacyjnych.
Źródło: INFOR
