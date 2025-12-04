RIO: Stołówki szkolne nie mogą sprzedawać posiłków podmiotom zewnętrznym. Jasne stanowisko Izby

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie ponownie przypomina: stołówki szkolne nie są działalnością gastronomiczną. Gmina nie może wykorzystywać ich do sprzedaży posiłków „na zewnątrz”, w tym na rzecz prywatnych przedszkoli czy przedsiębiorców.

RIO: Stołówka szkolna ma służyć tylko realizacji zadań opiekuńczych

W odpowiedzi na pytanie wójta gminy Radgoszcz Regionalna Izba Obrachunkowa podkreśliła, że stołówka szkolna ma ściśle określony cel działania – zapewnienie właściwej realizacji zadań opiekuńczych wobec uczniów i dzieci korzystających z placówki publicznej.

Jak zaznacza Izba, nie jest to działalność nastawiona na zysk ani świadczenie usług gastronomicznych na rzecz innych podmiotów: „Stołówka szkolna nie może świadczyć usług w postaci sprzedaży posiłków ‘na zewnątrz’, na rzecz podmiotów innych niż uprawnione do korzystania ze stołówki szkolnej w ramach realizacji zadań opiekuńczych.”

Sprzedaż posiłków prywatnemu przedszkolu – niedopuszczalna

RIO jednoznacznie uznała za niedopuszczalne przygotowywanie i sprzedawanie posiłków przez szkolną stołówkę dla przedsiębiorcy prowadzącego prywatne (niepubliczne) przedszkole.

Według Izby to działanie wykracza poza cel funkcjonowania stołówki prowadzonej przez gminę: „Wykracza poza zakreślony cel funkcjonowania stołówki w gminnym zespole szkolno-przedszkolnym sprzedawanie posiłków przygotowywanych w tej stołówce na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego niepubliczne przedszkole.”

Dlaczego szkoła nie może świadczyć usług gastronomicznych?

RIO podkreśliła, że zadaniem stołówki szkolnej jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, a nie prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym.

Oznacza to, że:

korzystanie ze stołówki jest ograniczone do ściśle wskazanych grup,

dostęp do posiłków nie jest powszechny,

opłaty mają pokrywać wyłącznie koszty surowca (bez narzutu),

stołówka nie może konkurować z rynkowymi usługami gastronomicznymi.

Jak wskazuje Izba: „Krąg podmiotów uprawnionych do korzystania ze stołówek szkolnych jest ściśle oznaczony, a inne podmioty nie mają swobodnego dostępu do stołówek szkolnych.”

Gminy nadal mają wątpliwości – RIO odpowiada konsekwentnie

To kolejny raz, gdy RIO przypomina, że szkoła nie może rozszerzać działalności stołówki na zewnętrzne podmioty, nawet jeśli gminie wydaje się to korzystne ekonomicznie.

Sprawy dotyczące sprzedaży posiłków „na zewnątrz” są jednymi z najczęściej zgłaszanych przez samorządy – szczególnie tam, gdzie brakuje infrastruktury gastronomicznej w niepublicznych placówkach.

RIO pozostaje jednak niezmienne: zakres działania stołówki nie może być interpretowany rozszerzająco.

Co to oznacza dla gmin i dyrektorów szkół?

Decyzja RIO oznacza, że samorządy prowadzące szkoły: