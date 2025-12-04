Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]

Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym status studenta. Każda uczelnia w Polsce ma obowiązek umożliwić swoim studentom dostęp do ELS w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy, jak dodać ją do telefonu, kto może z niej korzystać i jakie daje uprawnienia.

rozwiń >

Cyfrowa legitymacja studencka (ELS) – równoważna z plastikową

Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel ma taką samą moc prawną jak legitymacja plastikowa. Oznacza to, że:

potwierdza status studenta,

uprawnia do ulg i zniżek, m.in. komunikacyjnych,

działa również offline, czyli bez dostępu do Internetu.

Co ważne – wersja cyfrowa i fizyczna są wzajemnie niezależne. Student może korzystać z obu lub tylko z jednej, zależnie od potrzeb.

Jak dodać cyfrową legitymację studencką? Instrukcja krok po kroku

Dodanie dokumentu wymaga danych udostępnianych przez uczelnię: kodu QR oraz kodu aktywacyjnego.

Jak dodać ELS?

Student, który nie ma jeszcze aplikacji mObywatel

1. Pobierz z uczelni (dziekanatu/ Biura Obsługi Studentów) kod QR i kod aktywacyjny.

2. Zainstaluj aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store.

3. Uruchom aplikację i wybierz: Inny dokument → Legitymacja studencka.

4. Wprowadź dane otrzymane z uczelni.

Student, który korzysta już z mObywatela (np. ma mDowód)

1. Zaloguj się do aplikacji.

2. W sekcji „Dokumenty” dotknij przycisku Dodaj.

3. Wybierz Legitymacja studencka.

4. Uzupełnij kod QR i kod aktywacyjny.

ELS działa offline, ale… są wyjątki

Cyfrową legitymacją można posługiwać się bez dostępu do Internetu, jednak połączenie sieciowe jest obowiązkowe, gdy:

dodajesz legitymację,

aktualizujesz dane,

potwierdzasz dokument kodem QR (tzw. metoda kryptograficzna).

Aby potwierdzić dane w trybie online, student powinien wybrać opcję „Potwierdź swoje dane” i zeskanować kod QR z urządzenia osoby weryfikującej.

Kod kreskowy w ELS – dostęp do biblioteki i infrastruktury uczelni

Na cyfrowej legitymacji znajduje się także kod kreskowy, wykorzystywany w systemach uczelnianych, np.:

przy wypożyczaniu książek,

przy wejściu do obiektów sportowych,

w systemach kontroli dostępu.

Kod kreskowy działa niezależnie od Internetu.

Komu przysługuje legitymacja studencka? Nie wszyscy ją otrzymają

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymacja studencka (zarówno tradycyjna, jak i cyfrowa) wydawana jest:

studentom studiów I stopnia (licencjackich) ,

, studentom studiów II stopnia (magisterskich) ,

, studentom jednolitych studiów magisterskich.

Nie otrzymują jej doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych. To ważna informacja, bo część osób kontynuujących edukację po licencjacie często myli te uprawnienia.

Czy warto korzystać z cyfrowej legitymacji? Korzyści dla studentów

Wprowadzenie ELS w mObywatelu to znaczące ułatwienie:

dokument zawsze jest „pod ręką”,

działa offline,

umożliwia łatwe potwierdzenie tożsamości i statusu,

i statusu, ułatwia korzystanie ze zniżek i usług uczelnianych,

uczelnianych, eliminuje ryzyko zgubienia plastikowej karty.

Dla uczelni oznacza to również mniejsze koszty obsługi i prostszy proces aktualizacji danych.