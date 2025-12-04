Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]
Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym status studenta. Każda uczelnia w Polsce ma obowiązek umożliwić swoim studentom dostęp do ELS w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy, jak dodać ją do telefonu, kto może z niej korzystać i jakie daje uprawnienia.
- Cyfrowa legitymacja studencka (ELS) – równoważna z plastikową
- Jak dodać cyfrową legitymację studencką? Instrukcja krok po kroku
- ELS działa offline, ale… są wyjątki
- Kod kreskowy w ELS – dostęp do biblioteki i infrastruktury uczelni
- Komu przysługuje legitymacja studencka? Nie wszyscy ją otrzymają
- Czy warto korzystać z cyfrowej legitymacji? Korzyści dla studentów
Cyfrowa legitymacja studencka (ELS) – równoważna z plastikową
Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel ma taką samą moc prawną jak legitymacja plastikowa. Oznacza to, że:
- potwierdza status studenta,
- uprawnia do ulg i zniżek, m.in. komunikacyjnych,
- działa również offline, czyli bez dostępu do Internetu.
Co ważne – wersja cyfrowa i fizyczna są wzajemnie niezależne. Student może korzystać z obu lub tylko z jednej, zależnie od potrzeb.
Jak dodać cyfrową legitymację studencką? Instrukcja krok po kroku
Dodanie dokumentu wymaga danych udostępnianych przez uczelnię: kodu QR oraz kodu aktywacyjnego.
Jak dodać ELS?
Student, który nie ma jeszcze aplikacji mObywatel
1. Pobierz z uczelni (dziekanatu/ Biura Obsługi Studentów) kod QR i kod aktywacyjny.
2. Zainstaluj aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store.
3. Uruchom aplikację i wybierz: Inny dokument → Legitymacja studencka.
4. Wprowadź dane otrzymane z uczelni.
Student, który korzysta już z mObywatela (np. ma mDowód)
1. Zaloguj się do aplikacji.
2. W sekcji „Dokumenty” dotknij przycisku Dodaj.
3. Wybierz Legitymacja studencka.
4. Uzupełnij kod QR i kod aktywacyjny.
ELS działa offline, ale… są wyjątki
Cyfrową legitymacją można posługiwać się bez dostępu do Internetu, jednak połączenie sieciowe jest obowiązkowe, gdy:
- dodajesz legitymację,
- aktualizujesz dane,
- potwierdzasz dokument kodem QR (tzw. metoda kryptograficzna).
Aby potwierdzić dane w trybie online, student powinien wybrać opcję „Potwierdź swoje dane” i zeskanować kod QR z urządzenia osoby weryfikującej.
Kod kreskowy w ELS – dostęp do biblioteki i infrastruktury uczelni
Na cyfrowej legitymacji znajduje się także kod kreskowy, wykorzystywany w systemach uczelnianych, np.:
- przy wypożyczaniu książek,
- przy wejściu do obiektów sportowych,
- w systemach kontroli dostępu.
Kod kreskowy działa niezależnie od Internetu.
Komu przysługuje legitymacja studencka? Nie wszyscy ją otrzymają
Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymacja studencka (zarówno tradycyjna, jak i cyfrowa) wydawana jest:
- studentom studiów I stopnia (licencjackich),
- studentom studiów II stopnia (magisterskich),
- studentom jednolitych studiów magisterskich.
Nie otrzymują jej doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych. To ważna informacja, bo część osób kontynuujących edukację po licencjacie często myli te uprawnienia.
Czy warto korzystać z cyfrowej legitymacji? Korzyści dla studentów
Wprowadzenie ELS w mObywatelu to znaczące ułatwienie:
- dokument zawsze jest „pod ręką”,
- działa offline,
- umożliwia łatwe potwierdzenie tożsamości i statusu,
- ułatwia korzystanie ze zniżek i usług uczelnianych,
- eliminuje ryzyko zgubienia plastikowej karty.
Dla uczelni oznacza to również mniejsze koszty obsługi i prostszy proces aktualizacji danych.
