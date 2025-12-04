REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]

Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 08:29
[Data aktualizacji 04 grudnia 2025, 08:36]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
grupa studentów kciuk w górę, szkoła uczelnia studia wyższe cyfrowa legitymacja studencka elektroniczna legitymacja studencka ETS studenci poradnik mobywatel
Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym status studenta. Każda uczelnia w Polsce ma obowiązek umożliwić swoim studentom dostęp do ELS w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy, jak dodać ją do telefonu, kto może z niej korzystać i jakie daje uprawnienia.

rozwiń >

Cyfrowa legitymacja studencka (ELS) – równoważna z plastikową

Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel ma taką samą moc prawną jak legitymacja plastikowa. Oznacza to, że:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
  • potwierdza status studenta,
  • uprawnia do ulg i zniżek, m.in. komunikacyjnych,
  • działa również offline, czyli bez dostępu do Internetu.

Co ważne – wersja cyfrowa i fizyczna są wzajemnie niezależne. Student może korzystać z obu lub tylko z jednej, zależnie od potrzeb.

Jak dodać cyfrową legitymację studencką? Instrukcja krok po kroku

Dodanie dokumentu wymaga danych udostępnianych przez uczelnię: kodu QR oraz kodu aktywacyjnego.

Jak dodać ELS?

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Student, który nie ma jeszcze aplikacji mObywatel

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Pobierz z uczelni (dziekanatu/ Biura Obsługi Studentów) kod QR i kod aktywacyjny.

2. Zainstaluj aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store.

3. Uruchom aplikację i wybierz: Inny dokument → Legitymacja studencka.

4. Wprowadź dane otrzymane z uczelni.

Student, który korzysta już z mObywatela (np. ma mDowód)

1. Zaloguj się do aplikacji.

2. W sekcji „Dokumenty” dotknij przycisku Dodaj.

3. Wybierz Legitymacja studencka.

4. Uzupełnij kod QR i kod aktywacyjny.

ELS działa offline, ale… są wyjątki

Cyfrową legitymacją można posługiwać się bez dostępu do Internetu, jednak połączenie sieciowe jest obowiązkowe, gdy:

  • dodajesz legitymację,
  • aktualizujesz dane,
  • potwierdzasz dokument kodem QR (tzw. metoda kryptograficzna).

Aby potwierdzić dane w trybie online, student powinien wybrać opcję „Potwierdź swoje dane” i zeskanować kod QR z urządzenia osoby weryfikującej.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Kod kreskowy w ELS – dostęp do biblioteki i infrastruktury uczelni

Na cyfrowej legitymacji znajduje się także kod kreskowy, wykorzystywany w systemach uczelnianych, np.:

  • przy wypożyczaniu książek,
  • przy wejściu do obiektów sportowych,
  • w systemach kontroli dostępu.

Kod kreskowy działa niezależnie od Internetu.

Komu przysługuje legitymacja studencka? Nie wszyscy ją otrzymają

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymacja studencka (zarówno tradycyjna, jak i cyfrowa) wydawana jest:

  • studentom studiów I stopnia (licencjackich),
  • studentom studiów II stopnia (magisterskich),
  • studentom jednolitych studiów magisterskich.

Nie otrzymują jej doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych. To ważna informacja, bo część osób kontynuujących edukację po licencjacie często myli te uprawnienia.

Czy warto korzystać z cyfrowej legitymacji? Korzyści dla studentów

Wprowadzenie ELS w mObywatelu to znaczące ułatwienie:

  • dokument zawsze jest „pod ręką”,
  • działa offline,
  • umożliwia łatwe potwierdzenie tożsamości i statusu,
  • ułatwia korzystanie ze zniżek i usług uczelnianych,
  • eliminuje ryzyko zgubienia plastikowej karty.

Dla uczelni oznacza to również mniejsze koszty obsługi i prostszy proces aktualizacji danych.

Powiązane
Afera Collegium Humanum - jest pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów. Politycy wśród oskarżonych
Afera Collegium Humanum - jest pierwszy akt oskarżenia. 29 osób podejrzanych o korupcję i fałszowanie dokumentów. Politycy wśród oskarżonych
E-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Senat przyjął ustawę: dyplomy w aplikacji mObywatel, łatwiejsza weryfikacja kwalifikacji pracowników
E-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Senat przyjął ustawę: dyplomy w aplikacji mObywatel, łatwiejsza weryfikacja kwalifikacji pracowników
Senat przyjął zmianę zasad przyznawania stypendiów. Więcej pieniędzy dla najlepszych studentów? Nowelizacja wraca do Sejmu
Senat przyjął zmianę zasad przyznawania stypendiów. Więcej pieniędzy dla najlepszych studentów? Nowelizacja wraca do Sejmu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]
04 gru 2025

Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym status studenta. Każda uczelnia w Polsce ma obowiązek umożliwić swoim studentom dostęp do ELS w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy, jak dodać ją do telefonu, kto może z niej korzystać i jakie daje uprawnienia.
Reforma „Kompas Jutra” a prace domowe: Lubnauer zapowiada, że w dawnej formie już nie wrócą. Co zmieni się w szkołach?
03 gru 2025

Reforma „Kompas Jutra” ma zmienić sposób nauczania i odejść od tradycyjnych prac domowych. Tymczasem raport Instytutu Badań Edukacyjnych wskazuje na spadek motywacji uczniów. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer odpowiada: to opinie nauczycieli, a nie twarde dane. Jakie zmiany czekają szkoły od 2026 roku?
Solidarność apeluje do prezydenta, żeby nie podpisywał reformy edukacji. Kontrowersje wokół nowelizacji Prawa oświatowego
03 gru 2025

Nowelizacja Prawa oświatowego, którą Sejm skierował do podpisu prezydenta, wywołała gwałtowną reakcję środowisk nauczycielskich. NSZZ „Solidarność” w ostrym apelu domaga się weta, ostrzegając przed „chaosem organizacyjnym”, wzrostem biurokracji i pogorszeniem jakości kształcenia. Sprawdzamy, jakie zmiany przewiduje reforma i dlaczego budzi tak duże emocje.
Rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd ogłasza zmiany, które mają powstrzymać likwidację placówek
03 gru 2025

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który ma pomóc gminom w utrzymaniu małych szkół mimo spadku liczby uczniów. Placówki zyskają nowe funkcje – od opieki nad dziećmi do lat 3 po zajęcia dla seniorów – a samorządy większą elastyczność w organizacji edukacji.

REKLAMA

Cyfrowa legitymacja nauczyciela w mObywatelu – jak dodać dokument i korzystać z ulg?
02 gru 2025

Ponad pół miliona nauczycieli w Polsce może już korzystać z cyfrowej legitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Od 30 listopada 2025 r. dokument ten stał się równoważny legitymacji fizycznej i pozwala m.in. na korzystanie z ulg komunikacyjnych, zniżek w instytucjach kultury oraz ofert prywatnych. Sprawdź, jak łatwo dodać legitymację do aplikacji i jakie korzyści daje nauczycielom.
Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia
02 gru 2025

Od 1 kwietnia 2026 r. maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wzrosną o 20 proc. – wynika z założeń projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Największe podwyżki obejmą klasy VII–VIII. W niektórych przypadkach pozostaną jednak dotychczasowe stawki.
Edukacja zdrowotna w szkołach przyciąga tylko 30 proc. uczniów. MEN zapowiada zmiany i możliwy obowiązek
02 gru 2025

Mimo że edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie i miała stać się jednym z kluczowych przedmiotów, w zajęciach uczestniczy jedynie ok. 30 proc. uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada analizę danych i rozważa wprowadzenie obowiązku.
Zmiany w harmonogramie ferii zimowych 2026. MEN informuje o terminach
02 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w organizacji ferii zimowych 2026. Zamiast dotychczasowych czterech tur, uczniowie będą wypoczywać w trzech. Choć decyzja ma usprawnić ruch turystyczny i zmniejszyć korki, rodzice i branża turystyczna reagują z mieszanymi uczuciami. Resort Barbary Nowackiej tłumaczy, dlaczego zdecydowano się na korektę i jak ma ona wpłynąć na komfort zimowego wypoczynku.

REKLAMA

Małe szkoły jednak nie znikną? Rząd szykuje ważne zmiany w Prawie oświatowym. Budynki szkół mają służyć całej społeczności
02 gru 2025

Nowelizacja Prawa oświatowego, którą wkrótce zajmie się rząd, ma zatrzymać falę likwidacji małych szkół podstawowych. Budynki oświatowe będą mogły pełnić nowe funkcje społeczne – od opieki żłobkowej po działania senioralne. To odpowiedź na szybko postępujące zmiany demograficzne w Polsce.
ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
01 gru 2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA