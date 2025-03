Czy w podstawówkach nie będzie już stawiania jedynek? Jeśli tak, to nie z powodu coraz lepszych uczniowskich wyników, a z obawy przed rodzicami, którzy do dyrekcji szkoły skarżą się na nauczycieli stawiających złe oceny. Szefostwo daje pedagogom do zrozumienia, że powodujące konflikt z rodzicami jedynki są… niemile widziane.

Rewolucja przyszła do podstawówek

To nie uczniowie muszą teraz walczyć o dobre oceny. To nauczyciele muszą się tłumaczyć, dlaczego stawiają jedynki. To kuriozum, do którego coraz częściej dochodzi w szkołach, opisuje serwis strefaedukacji.pl.

Czy rodzice zaczynają terroryzować pedagogów?

Wskazuje na to przytoczona przez serwis wypowiedź nauczycielki matematyki w jednej z warszawskich podstawówek, która wystawiła uczniowi jedynkę na koniec roku. Powód był oczywisty. Chłopak nie przychodził na sprawdziany, nie oddawał prac i nic sobie nie robił z wyznaczanych przez nauczycielkę terminów poprawek.

Jaki był finał całej sprawy? - Dzień po wystawieniu ocen dostałam telefon od dyrektorki. Zapytała, czy jestem pewna, że zrobiłam wszystko, by uczeń mógł zaliczyć. Że może warto dać mu jeszcze jedną szansę, bo rodzice są niezadowoleni – opowiada nauczycielka.

Strefaedukacji.pl cytuje też skargi pedagogów z innych szkół, w których dyrekcja obawia się konfliktu z rodzicami, zwłaszcza w sytuacji, kiedy chodzi o dobrego ucznia „kulejącego” z jednego przedmiotu. – Nikt nie powie wprost, żeby zmienić ocenę, ale każą napisać raporty, przygotować dodatkowe zadania, których wiadomo, że uczeń nie zrobi. Chodzi o to, żeby wykazać, że wszystko zostało sprawdzone i decyzja jest „nieodwołalna” – skarży się kolejny pedagog.

Winny jest nauczyciel

Bo teraz to nauczyciele są winni temu, że uczniowie źle się uczą. Kiedy stawiają jedynki, zasypywani są skargami od wzburzonych rodziców, którzy twierdzą, że ich dzieci nigdy nie miały problemów i widocznie to pedagog nie potrafi wzbudzić właściwego zainteresowania nauczanym przedmiotem. Skutek? Uczniowie, choć na to nie zasługują, są przepychani z klasy do klasy.

To już koniec jedynek w szkołach?

Czy ze szkolnych dzienników znikną jedynki? Jak wskazują rozmówcy strefyedukacji.pl, wystawienie uczniowi tej najgorszej z ocen sprawia, że trzeba się z tego tłumaczyć i przed rodzicami i przed dyrekcją szkoły. To systemowe podejście, które dewaluuje znaczenie edukacji. Oceny stają się fikcją, bo jedynka to problem, a dwójka – święty spokój – konstatuje pedagog z Warszawy cytowany przez serwis strefabiznesu.pl.