Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich"

Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”

25 listopada 2025, 10:32
[Data aktualizacji 25 listopada 2025, 10:53]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Ponad 22 tys. przeszkolonych nauczycieli, ponad 102 tys. dzieci objętych pomocą i nowy model pracy szkół – to główne rezultaty programu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, który Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBE-PIB i UNICEF podsumowały w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają trwałe zmiany w przygotowaniu nauczycieli i funkcjonowaniu szkolnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Celem rozpoczętego w 2023 r. programu „Szkoła dostępna dla wszystkich” było podniesienie umiejętności nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania wsparcia odpowiedniego do potrzeb dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program miał objąć 30 tys. dzieci. Efekt? Ponad trzy razy więcej

Program miał pierwotnie objąć ok. 30 tys. uczniów. Ostatecznie skala okazała się znacznie większa. Jak poinformował Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy (IBE-PIB), wsparciem objęto ponad 102 tys. dzieci, a w prawie 900 szkołach przeszkolono ponad 22 tys. nauczycieli specjalistów – pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów.

Dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor IBE-PIB, podkreślił, że projekt jest „początkiem drogi do tego, żeby w każdej polskiej szkole każdy uczeń czuł się dobrze, był skutecznie nauczany i miał dostęp do pomocy wtedy, kiedy jej potrzebuje”.

Ponad 2 tys. doradców ds. dostępności. „To jakościowa zmiana”

Wiceminister edukacji Izabela Ziętka zwróciła uwagę, że jednym z największych sukcesów projektu jest przygotowanie ponad 2 tys. specjalistów pełniących rolę doradców ds. dostępności uczenia się.

– To jakościowa zmiana – podkreśliła, dodając, że efekty projektu „dopiero zaczynają żyć w szkołach”.

Udostępniono już komplet materiałów dydaktycznych i narzędzi na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz stronie wsparcie.gov.pl. Rozszerzana jest także sieć współpracy specjalistów oraz system cyfrowych odznak kompetencyjnych, potwierdzających umiejętności nauczycieli.

Ziętka zapowiedziała również aktualizację standardów kształcenia nauczycieli. Kompetencje z zakresu edukacji włączającej mają stać się obowiązkowym elementem przygotowania zawodowego.

Szkoły wciąż pracują „po staremu”. Potrzebna współpraca nauczycieli

Dr Beata Papuda-Dolińska z IBE-PIB zwróciła uwagę, że mimo rozwoju specjalistycznego wsparcia, w wielu szkołach utrzymuje się tradycyjny model pracy. Pole działania nauczyciela przedmiotowego ogranicza się do realizacji programu, a specjalista pracuje z uczniem zwykle w gabinecie – osobno, poza lekcjami.

– Kiedy te pola się nie stykają, uczeń nie zyskuje – podkreśliła.

Zdaniem ekspertki wsparcie powinno pojawiać się od razu w momencie wystąpienia trudności, również podczas lekcji. To wymaga ścisłej współpracy nauczycieli, której – jak pokazał projekt – brakuje.

Nowe narzędzia dla szkół. Powstał katalog dobrych praktyk

Jednym z kluczowych efektów programu jest „Katalog praktyk edukacyjno-specjalistycznych”, w którym zebrano strategie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach – od edukacji wczesnoszkolnej po szkoły ponadpodstawowe. Dokument ma wspierać szkoły we wdrażaniu podejścia opartego na edukacji włączającej.

Organizatorzy podkreślają, że projekt otwiera drogę do systemowych zmian w szkolnym wsparciu psychologiczno-pedagogicznym oraz sposobie przygotowania nauczycieli do pracy w zróżnicowanych klasach.

