Arkusze organizacyjne szkół po nowemu. MEN proponuje rewolucję w obowiązkach kuratorów i organów prowadzących

Arkusze organizacyjne szkół po nowemu. MEN proponuje rewolucję w obowiązkach kuratorów i organów prowadzących

25 listopada 2025, 08:53
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
szkoła klasa edukacja rozporządzenie arkusz organizacyjny kurator MEN edukacja zdrowotna WDŻ organ prowadzący
Shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. mają wejść w życie przepisy, które znacząco zmienią zasady tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych w szkołach oraz przedszkolach. MEN zapowiada uproszczenia dla kuratoriów oraz nowe obowiązki dla organów prowadzących. Największą zmianą dla szkół będzie także wprowadzenie „edukacji zdrowotnej” zamiast dotychczasowego WDŻ.

Koniec z opiniowaniem arkuszy przez kuratoria w określonym terminie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Resort edukacji w projekcie proponuje uchylenie przepisu, który wskazywał termin na wydanie opinii przez organ nadzoru pedagogicznego. Oznacza to w praktyce mniejsze obciążenie administracyjne dla kuratoriów, które – jak argumentuje MEN – będą mogły skupić się na działaniach bezpośrednio wpływających na jakość edukacji, a nie na formalnościach.

Nowy obowiązek: zatwierdzony arkusz musi trafić do kuratora

Choć kuratorzy stracą część dotychczasowych zadań, projekt wprowadza jednocześnie ścisły obowiązek przekazywania zatwierdzonych arkuszy organizacji przez organy prowadzące szkoły i przedszkola.

Projekt zakłada także uchylenie odesłań do opinii kuratora w przepisach dotyczących zatwierdzania arkusza czy wprowadzania zmian do dokumentu. Procedura ma stać się bardziej jednoznaczna i mniej czasochłonna.

Nowy zakres informacji obowiązkowych w arkuszu

Zgodnie z projektem, dyrektorzy będą musieli uwzględniać w arkuszach dodatkowe dane. MEN proponuje, aby dokument zawierał obowiązkowo:

  • tygodniowy wymiar godzin zajęć fakultatywnych,
  • wymiar godzin zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

To odpowiedź na rosnące znaczenie zajęć dodatkowych oraz wsparcia psychologicznego w szkołach. Resort podkreśla, że większa przejrzystość organizacyjna ma ułatwić zarówno kontrolę, jak i planowanie finansowe.

WDŻ znika ze szkół. Zastąpi go nowy przedmiot

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian odczuwalnych przez uczniów i rodziców będzie zmiana nazwy zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”. Od roku szkolnego 2026/2027 zostaną one zastąpione przez „edukację zdrowotną”.

Zmiana nazewnictwa ma odzwierciedlać – jak wskazuje MEN – rozszerzony zakres treści związanych z profilaktyką zdrowia, dobrostanem psychicznym oraz edukacją prozdrowotną.

Od kiedy zmiany? Pełne wdrożenie od roku szkolnego 2026/2027

Nowe regulacje wynikające z ustawy z 21 listopada 2025 r. mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. MEN przewiduje jednak stopniowe wdrażanie zmian, zwłaszcza w odniesieniu do organizacji zajęć w poszczególnych oddziałach klas. Proces ten rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

