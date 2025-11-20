REKLAMA

Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe

Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe

20 listopada 2025, 14:38
[Data aktualizacji 20 listopada 2025, 14:43]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe
Nick Youngson
Media

Ministerstwo Edukacji Narodowej intensyfikuje działania na rzecz przeciwdziałania dezinformacji i wzmacniania kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. Nowe programy, szkolenia i zasoby edukacyjne mają przygotować młodych ludzi do świadomego funkcjonowania w świecie informacji.

Kompleksowe działania MEN

W obliczu rosnącej skali dezinformacji MEN rozwija wieloetapowy program wspierający edukację medialną i krytyczne myślenie. Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2025/2026 szkoły mają promować higienę cyfrową, bezpieczeństwo w sieci i odpowiedzialne korzystanie z technologii, w tym narzędzi AI. Placówki doskonalenia nauczycieli przygotowują ofertę szkoleń odpowiadających tym priorytetom.

Kluczowym elementem jest reforma programowa Reforma26.Kompas Jutra, która wprowadza moduły edukacji medialnej w różnych przedmiotach – od języka polskiego i informatyki po geografię i edukację obywatelską. Nowe przedmioty, takie jak edukacja obywatelska i zdrowotna, będą kłaść nacisk na krytyczną analizę informacji, profilaktykę uzależnień cyfrowych oraz wpływ treści internetowych na zdrowie psychiczne.

Szkolenia dla nauczycieli i cyfrowe zasoby

Dużą wagę przykłada się do kształcenia nauczycieli. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Europejskich planowane jest przeszkolenie ponad 100 tys. pedagogów w zakresie kompetencji cyfrowych i medialnych. Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi liczne webinaria, m.in. dotyczące weryfikacji informacji, cyberzagrożeń i etycznego korzystania z technologii.

Ważnym narzędziem edukacyjnym pozostaje Zintegrowana Platforma Edukacyjna, gdzie dostępne są materiały dotyczące mediów, krytycznego myślenia, cyberbezpieczeństwa oraz zjawiska manipulacji. Wśród nich znajdują się treści takie jak „Fakt czy opinia”, „Manipulacja językowa” czy „Treści szkodliwe w Internecie”. Platforma oferuje także zestaw 18 scenariuszy Cyberlekcje 3.0, opracowanych z ekspertami NASK.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Patronaty i ogólnopolskie inicjatywy

Minister edukacji w 2025 r. objęła patronatem wiele projektów wspierających świadome korzystanie z internetu. Wśród nich znajdują się m.in. Digital Youth Forum 2025, Dzień Bezpiecznego Internetu, Predator Games oraz konkursy takie jak CyberSkiller Challenge czy „Postaw na czysty przekaz”. Inicjatywy te promują rozwój kompetencji cyfrowych, przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz naukę rozpoznawania fałszywych treści.

Istotnym przedsięwzięciem była także ogólnopolska kampania „Tydzień dla bezpieczeństwa”, skierowana do całej społeczności szkolnej. Szkoły organizowały warsztaty i spotkania z ekspertami, a MEN przygotowało zestaw materiałów dotyczących bezpieczeństwa psychicznego, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania dezinformacji.

Wsparcie dla szkół i rodziców

MEN zapowiada regularne publikowanie nowych treści w zakładce Bezpieczeństwo w szkole, gdzie udostępniane będą materiały wspierające edukację medialną i budowanie odporności na manipulacje informacyjne.

Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do korzystania z porad dotyczących walki z dezinformacją oraz z formularza Zgłoś dezinformację, który umożliwia przekazywanie podejrzanych treści odpowiednim służbom.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
QR Code

