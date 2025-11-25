REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Zatrudnianie nauczycieli na czas określony na masową skalę. MEN potwierdza: to zgodne z prawem

Zatrudnianie nauczycieli na czas określony na masową skalę. MEN potwierdza: to zgodne z prawem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 listopada 2025, 16:22
[Data aktualizacji 25 listopada 2025, 16:26]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
nauczyciel nauczycielka szkoła lekcja dyrektor szkoły forma zatrudnienia nauczyciela umowa terminowa umowa o pracę zatrudnienie nauczyciele edukacja oświata
Zatrudnianie nauczycieli na czas określony na masową skalę. MEN potwierdza: to zgodne z prawem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W roku szkolnym 2024/2025 z nauczycielami zawarto ponad 100 tys. umów na czas określony. Wiceminister edukacji Henryk Kiepura w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśnia, kiedy szkoły mogą zatrudniać nauczycieli tylko „na chwilę” – i dlaczego taka praktyka stała się powszechna.

Kiedy można zatrudnić nauczyciela na czas określony? MEN rozwiewa wątpliwości

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura potwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską, że zgodnie z Kartą nauczyciela zawieranie umów terminowych jest dopuszczalne w dwóch przypadkach:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
  • potrzeby organizacyjne szkoły,
  • zastępstwo nieobecnego nauczyciela, również w trakcie roku szkolnego.

Dotyczy to wszystkich stopni awansu: nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego.

Co istotne, ten przepis jest wyjątkiem od generalnej zasady przewidzianej w Karcie nauczyciela. Standardowo szkoła powinna zatrudnić nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego na czas nieokreślony, nawet jeśli ma dla niego jedynie niepełny etat.

Dyrektor decyduje o formie zatrudnienia. MEN: musi brać pod uwagę kwalifikacje i awans

Kiepura przypomniał, że to dyrektor szkoły odpowiada za wybór rodzaju stosunku pracy. Musi przy tym:

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

  • dopasować stanowisko do kwalifikacji nauczyciela,
  • uwzględnić jego stopień awansu zawodowego,
  • zachować zgodność z ustawą Karta nauczyciela.

To oznacza, że dyrektor wciąż ma sporą swobodę w kształtowaniu polityki kadrowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlopy nauczycieli zatrudnionych krótkoterminowo. MEN wskazuje konkretne zasady

W odpowiedzi na interpelację znalazła się również obszerna część dotycząca urlopów:

  • nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny w szkole, która pracuje w systemie feryjnym, ma prawo do urlopu na zasadach z art. 64 ust. 1 Karty nauczyciela,
  • jeśli jednak był zatrudniony krócej niż 10 miesięcy, urlop wylicza się proporcjonalnie do okresu pracy,
  • gdy umowa obowiązuje do zakończenia zajęć dydaktycznych, szkoła powinna tak określić termin zakończenia zatrudnienia, aby nauczyciel mógł wykorzystać przysługujący urlop w naturze, podczas ferii.

To praktyczna wskazówka dla dyrektorów – i częste źródło sporu między szkołami a nauczycielami.

Rekordowa skala zatrudniania na czas określony. SIO: ponad 106 tys. takich umów

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 12 listopada 2025 r.) w roku szkolnym 2024/2025 podpisano aż 106 907 umów na czas określony.

To jedna z najwyższych wartości w ostatnich latach i dowód na to, że szkoły korzystają z możliwości, jakie daje im Karta nauczyciela – nawet jeśli w środowisku oświatowym wywołuje to wiele kontrowersji.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Co dalej? Rosnąca liczba umów terminowych wywołuje debatę o stabilności pracy nauczycieli

Choć Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza legalność takich praktyk, rosnąca skala zatrudnienia na czas określony znów ożywia dyskusję o stabilności zatrudnienia w oświacie. Wiele środowisk nauczycielskich wskazuje, że prawo – choć formalnie dopuszcza umowy terminowe – bywa wykorzystywane w sposób nadmierny.

Czy ministerstwo zdecyduje się na zmiany legislacyjne? MEN na razie tego nie zapowiada, a przepisy pozwalające na szerokie stosowanie umów terminowych pozostają w mocy.

Powiązane
Emerytura dla nauczycieli. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
Emerytura dla nauczycieli. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela
Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zatrudnianie nauczycieli na czas określony na masową skalę. MEN potwierdza: to zgodne z prawem
25 lis 2025

W roku szkolnym 2024/2025 z nauczycielami zawarto ponad 100 tys. umów na czas określony. Wiceminister edukacji Henryk Kiepura w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśnia, kiedy szkoły mogą zatrudniać nauczycieli tylko „na chwilę” – i dlaczego taka praktyka stała się powszechna.
Ranking „Uczelnia Otwarta” rusza w całej Polsce. Nowy certyfikat może zmienić rynek szkolnictwa wyższego
25 lis 2025

Czy polskie uczelnie są naprawdę przyjazne studentom? Nowy ogólnopolski ranking ma pokazać, które szkoły wyższe tworzą bezpieczne, dostępne i włączające środowisko akademickie. Pierwsze wyniki poznamy już w marcu – a certyfikat może stać się jednym z najważniejszych wyróżników w rekrutacji na studia.
MEN kończy prace nad „Poradnikiem bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży. Dokument ma pomóc w sytuacjach kryzysowych
25 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do dzieci i młodzieży. Nowy materiał ma w prosty sposób przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia — od alarmów po klęski żywiołowe.
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
25 lis 2025

Ponad 22 tys. przeszkolonych nauczycieli, ponad 102 tys. dzieci objętych pomocą i nowy model pracy szkół – to główne rezultaty programu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, który Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBE-PIB i UNICEF podsumowały w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają trwałe zmiany w przygotowaniu nauczycieli i funkcjonowaniu szkolnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

REKLAMA

Arkusze organizacyjne szkół po nowemu. MEN proponuje rewolucję w obowiązkach kuratorów i organów prowadzących
25 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 r. mają wejść w życie przepisy, które znacząco zmienią zasady tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych w szkołach oraz przedszkolach. MEN zapowiada uproszczenia dla kuratoriów oraz nowe obowiązki dla organów prowadzących. Największą zmianą dla szkół będzie także wprowadzenie „edukacji zdrowotnej” zamiast dotychczasowego WDŻ.
300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?
24 lis 2025

Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?
Szczecin inwestuje w przyszłych marynarzy. Nowoczesny symulator siłowni okrętowej już działa w ZCEMiP
24 lis 2025

Ponad 1,35 mln zł kosztował najnowszy symulator, który trafił do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uczniowie będą na nim trenować gaszenie pożarów, reagowanie na awarie i obsługę siłowni okrętowej w warunkach zbliżonych do realnych. To już trzecie tak zaawansowane urządzenie w placówce.
Olimpiada ZUS rusza już 25 listopada. Rekordowa liczba uczniów powalczy o indeksy na studia
24 lis 2025

Blisko 27 tys. uczniów z całej Polski weźmie udział w pierwszym etapie Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Stawką są cenne nagrody, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy na wybrane uczelnie. W tym roku liderem frekwencji jest województwo śląskie.

REKLAMA

Czy nauczyciel może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym? W tym zakresie obowiązują przepisy szczególne. Co przewidują?
22 lis 2025

Dni wolne na dziecko dla nauczycieli. Jak prawidłowo z nich korzystać? Prawa nauczycieli uregulowano w Karcie Nauczyciela, ale czy to oznacza, że nie można stosować Kodeksu pracy, który przewiduje korzystniejsze rozwiązania?
Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?
21 lis 2025

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Jak wygląda? Czym się różni? Czy można używać starych legitymacji służbowych nauczyciela?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA