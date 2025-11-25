Zatrudnianie nauczycieli na czas określony na masową skalę. MEN potwierdza: to zgodne z prawem

W roku szkolnym 2024/2025 z nauczycielami zawarto ponad 100 tys. umów na czas określony. Wiceminister edukacji Henryk Kiepura w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśnia, kiedy szkoły mogą zatrudniać nauczycieli tylko „na chwilę” – i dlaczego taka praktyka stała się powszechna.

Kiedy można zatrudnić nauczyciela na czas określony? MEN rozwiewa wątpliwości

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura potwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską, że zgodnie z Kartą nauczyciela zawieranie umów terminowych jest dopuszczalne w dwóch przypadkach:

potrzeby organizacyjne szkoły ,

, zastępstwo nieobecnego nauczyciela, również w trakcie roku szkolnego.

Dotyczy to wszystkich stopni awansu: nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego.

Co istotne, ten przepis jest wyjątkiem od generalnej zasady przewidzianej w Karcie nauczyciela. Standardowo szkoła powinna zatrudnić nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego na czas nieokreślony, nawet jeśli ma dla niego jedynie niepełny etat.

Dyrektor decyduje o formie zatrudnienia. MEN: musi brać pod uwagę kwalifikacje i awans

Kiepura przypomniał, że to dyrektor szkoły odpowiada za wybór rodzaju stosunku pracy. Musi przy tym:

dopasować stanowisko do kwalifikacji nauczyciela ,

, uwzględnić jego stopień awansu zawodowego ,

, zachować zgodność z ustawą Karta nauczyciela.

To oznacza, że dyrektor wciąż ma sporą swobodę w kształtowaniu polityki kadrowej.

Urlopy nauczycieli zatrudnionych krótkoterminowo. MEN wskazuje konkretne zasady

W odpowiedzi na interpelację znalazła się również obszerna część dotycząca urlopów:

nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny w szkole, która pracuje w systemie feryjnym, ma prawo do urlopu na zasadach z art. 64 ust. 1 Karty nauczyciela,

w szkole, która pracuje w systemie feryjnym, ma prawo do urlopu na zasadach z art. 64 ust. 1 Karty nauczyciela, jeśli jednak był zatrudniony krócej niż 10 miesięcy , urlop wylicza się proporcjonalnie do okresu pracy,

, urlop wylicza się do okresu pracy, gdy umowa obowiązuje do zakończenia zajęć dydaktycznych, szkoła powinna tak określić termin zakończenia zatrudnienia, aby nauczyciel mógł wykorzystać przysługujący urlop w naturze, podczas ferii.

To praktyczna wskazówka dla dyrektorów – i częste źródło sporu między szkołami a nauczycielami.

Rekordowa skala zatrudniania na czas określony. SIO: ponad 106 tys. takich umów

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 12 listopada 2025 r.) w roku szkolnym 2024/2025 podpisano aż 106 907 umów na czas określony.

To jedna z najwyższych wartości w ostatnich latach i dowód na to, że szkoły korzystają z możliwości, jakie daje im Karta nauczyciela – nawet jeśli w środowisku oświatowym wywołuje to wiele kontrowersji.

Co dalej? Rosnąca liczba umów terminowych wywołuje debatę o stabilności pracy nauczycieli

Choć Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza legalność takich praktyk, rosnąca skala zatrudnienia na czas określony znów ożywia dyskusję o stabilności zatrudnienia w oświacie. Wiele środowisk nauczycielskich wskazuje, że prawo – choć formalnie dopuszcza umowy terminowe – bywa wykorzystywane w sposób nadmierny.

Czy ministerstwo zdecyduje się na zmiany legislacyjne? MEN na razie tego nie zapowiada, a przepisy pozwalające na szerokie stosowanie umów terminowych pozostają w mocy.