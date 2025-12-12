REKLAMA

Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady

Odprawy dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2026 roku wyższe kwoty i nowe zasady

12 grudnia 2025, 17:02
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zmiany w Karcie nauczyciela w 2026 r. obejmują również podwyżkę odpraw emerytalnych
Zmiany w Karcie nauczyciela w 2026 r. obejmują również podwyżkę odpraw emerytalnych
Shutterstock

Zmiany najmocniej odczują nauczyciele przechodzący na emeryturę po 20 latach pracy. Jakie odprawy będą wypłacane w szkołach od 2026 roku? Czy pedagodzy będą mogli dostać podwójne świadczenia?

Kiedy nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna i ile wynosi?

Przypomnijmy, iż odprawa emerytalna - na podstawie z art. 87 Karty Nauczyciela - przysługuje nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i który nie uzyskał z tego tytułu odprawy, przewidzianej w art. 28 (odprawa dla nauczyciela mianowanego, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z niezdolnością do dotychczasowej pracy).

Obecnie, nauczyciel spełniający powyższe warunki ma prawo do odprawy w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole, będącej jego podstawowym miejscem pracy. Jeżeli nauczyciel przepracował w szkole 20 lat, to ma prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego takiego wynagrodzenia.

Wyższe odprawy emerytalne nauczycieli od 2026 r. Sześć pensji po 20 latach pracy

Nowelizacja podnosi te kwoty.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. odprawa emerytalna będzie nauczycielowi przysługiwała w wysokości

  • dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy;
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole odprawę otrzyma w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do okresów pracy uprawniających do odprawy zostaną wliczone wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Tak jak teraz wynagrodzenie na potrzeby odprawy będzie obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Odprawa emerytalna nauczyciela. Co jeszcze zmieni się od 1 stycznia 2026 r.?

Co ważne, po zmianach, w przypadku zbiegu razie zbiegu prawa do odpraw z art. 87 i 28 Karty Nauczyciela, będzie przysługiwała odprawa korzystniejsza.

Nowe zasady odczują również nauczyciele zatrudnieni w kilku placówkach. Aktualnie do odprawy w związku z przejściem na emeryturę nie są uprawnieni nauczycieli zatrudnieni w jednej lub więcej niż jednej szkole, których łączny wymiar zatrudnienia jest niższy niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć. Po zmianach tacy nauczyciele również będą mieli prawo do odprawy emerytalnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1160)

Powiązane
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?
Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli
Świadczenie z ZUS na nowych zasadach od 1 września 2025 r. Pobiera je prawie 10 tys. nauczycieli
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
Źródło: INFOR
