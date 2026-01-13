Stopień awansu zawodowego dla nauczycieli powracających z pracy za granicą. Czy można skrócić okres przygotowania do zawodu?

Nauczyciel początkujący odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy. Czy ten czas może zostać skrócony w przypadku, gdy nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Polsce prowadził zajęcia w szkole za granicą?

Interpelacja poselska w sprawie nauczycieli wracających z zagranicy

Posłanka Magdalena Kołodziejczak w swojej interpelacji zwróciła uwagę na przypadki nauczycieli, którzy powrócili do kraju po tym, jak przepracowali wiele lat w szkołach państwowych poza granicami kraju.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Nauczyciele skarżyli się, że po przejściu wieloetapowej ścieżki awansu zawodowego nie mogli oni wykorzystać swojego doświadczenia w Polsce.

Stopień awansu zawodowego nauczyciela zatrudnionego za granicą

Do sprawy odniósł się wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Powołując się na przepisy ustawy Karta nauczyciela przypomniał, że po powrocie do Polski stopień awansu zawodowego osiągnięty w trakcie pracy posiadają nauczyciele zatrudnieni w szkole polskiej działającej przy:

przedstawicielstwie dyplomatycznym ,

, urzędzie konsularnym ,

, przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwzględnienie okresu zatrudnienia w szkole za granicą

Wiceszef MEN zaznaczył, że do okresów przygotowania do zawodu wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Do okresów tych nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

REKLAMA

Henryk Kiepura poinformował również, że nauczyciel początkujący odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy. Czas ten może zostać skrócony przy zgodzie dyrektora w przypadku, gdy posiada stopień naukowy lub przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nauczyciel składa wówczas do dyrektora szkoły oświadczenie o wymiarze, w jakim zamierza odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela, nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

Wiceminister nadmienił również, że nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.