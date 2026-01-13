REKLAMA

Uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nadano tytuł doktora honoris causa

Uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nadano tytuł doktora honoris causa

13 stycznia 2026, 12:15
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
praca doktorska doktorant studia doktor honoris causa Henryka Bochniarz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nadano tytuł doktora honoris causa
Shutterstock

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obchodził 89. rocznicę rozpoczęcia nauczania. Podczas uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa oraz wręczono naukowcom dyplomy w ramach promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - 89 rocznica rozpoczęcia nauczania

W poniedziałek 12 stycznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach świętował 89. rocznicę rozpoczęcia nauczania. Uczelnia powstała w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego.

Uniwersytet jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Uczelnia do tej pory wykształciła ponad 140 tysięcy cenionych na rynku pracy absolwentów.

- Uniwersytet nie może ograniczyć się do roli obserwatora ani jedynie interpretatora rzeczywistości. Powinien pozostać przestrzenią rozumienia złożoności w świecie narastającej niepewności. Miejscem, w którym niepewność nie jest traktowana jako słabość, lecz jako warunek rzetelnego poznania - podkreśliła w dniu rocznicy rektor uniwersytetu prof. Celina Olszak.

Tytuł doktora honoris causa dla dr Henryki Bochniarz

Podczas uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa dr Henryce Bochniarz – ekonomistce i działaczce społecznej. Laureatka związana jest m.in. z Konfederacją Lewiatan, Kongresem Kobiet i Europejskim Forum Nowych Idei. Pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i zasiadała w radach nadzorczych kilku międzynarodowych firm.

- Henryka Bochniarz w sposób wyjątkowy spoiła świat nauki i biznesu, państwa i obywateli, strategii i empatii. To kobieta, która świadomie podejmowała ryzyko zmian, pokazując, że w czasach transformacji gospodarczej to człowiek, dialog i instytucje decydują o przyszłości – podkreśliła w laudacji rektor Olszak.

Podczas obchodów wręczono także dyplomy w ramach promocji doktorskich i habilitacyjnych – w tym roku otrzymało je 12 naukowców. Nadano również tytuły profesorów honorowych i przyznano granty wyróżniającym się młodym pracownikom badawczo-dydaktycznym.

Źródło: PAP
Uroczystości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nadano tytuł doktora honoris causa
13 sty 2026

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obchodził 89. rocznicę rozpoczęcia nauczania. Podczas uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa oraz wręczono naukowcom dyplomy w ramach promocji doktorskich i habilitacyjnych.
