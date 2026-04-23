Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń

Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń

23 kwietnia 2026, 07:53
[Data aktualizacji 23 kwietnia 2026, 07:56]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.

Powiązanie pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na konferencji prasowej nawiązał do inicjatywy związku dotyczącej powiązania pensji nauczycielskich ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Przypomniał, że podjęcie prac w tym zakresie było obiecywane przez premiera Donalda Tuska w 2024 roku.

- Żądamy natychmiastowego podjęcia prac przez podkomisję sejmową, która od marca ubiegłego roku nie zebrała się ani raz. Dla nas ważna jest inicjatywa, która da także realne podstawy do tego, aby każdy nauczyciel wchodzący do zawodu miał pewną perspektywę wzrostu finansowego swojego wynagrodzenia – mówił Broniarz.

Szef ZNP podkreślił, że to właśnie problemy płacowe są podstawowym czynnikiem powodującym odchodzenie nauczycieli z zawodu. Zwrócił też uwagę na powiększającą się lukę pokoleniową oraz na fakt, że średnia wieku nauczycieli w polskich szkołach wynosi 50 lat.

Zmiany w wysokości progów podatkowych

Pomysł zmiany w progach podatkowych zgłosiła wiceprezes ZNP Urszula Woźniak: - Apelujemy o to, by zmienić wysokość progów podatkowych – to dotyczy całej sfery budżetowej, służby cywilnej i pracowników samorządowych. W Polsce mamy niestety na tyle karykaturalny system podatkowy, że osoby znajdujące się w medianie zarobków płacą najwyższe podatki i nie mają żadnych zwolnień i ulg, jakie mają przedsiębiorcy – zaznaczyła Woźniak. Wiceszefowa ZNP argumentowała, że nauczyciel pracujący na etacie nie wchodzi w drugi próg podatkowy, natomiast nauczyciel ratujący system już tak. Podkreśliła też, że będzie to skutkowało wycofywaniem się nauczycieli z dodatkowych prac.

Zgodnie z postulatem przedstawionym przez Urszulę Woźniak kwota zmniejszająca podatek powinna zostać podniesiona do 7 tys. zł. Zaproponowano, by pierwszy próg podatkowy wynosił 60 tys. zł, natomiast drugi próg 170 tys. zł.

Kierownictwo ZNP zaapelowało też do wszystkich struktur regionalnych związku, by poparły zgłoszone postulaty.

Źródło: PAP
