Jakie przedmioty są w 7. klasie? Lista lekcji i liczba godzin. Uważana jest za najgorszą - czy słusznie?
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7 klasa szkoły podstawowej uważana jest za najgorszą - czy słusznie? Od września 2026 r. będzie w niej aż 14 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie siódmej klasy? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
- Jakie przedmioty odchodzą w 7 klasie?
- Jakie przedmioty dochodzą w 7 klasie?
- Przedmioty w 7 klasie - lista
Jakie przedmioty odchodzą w 7 klasie?
Jedynym przedmiotem, który odchodzi w siódmej klasie jest technika. Pozostałe lekcje z szóstej klasy przechodzą dalej. Wymiar godzin nieobowiązkowej religii/etyki wynosi wciąż 1 godzinę tygodniowo. Jeśli uczeń zdecyduje się na rezygnację z tego przedmiotu, będzie miał o jedną godzinę lekcyjną mniej w tygodniu.
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Jakie przedmioty dochodzą w 7 klasie?
W 7 klasie dochodzą standardowo aż 3 nowe przedmioty: fizyka, chemia i drugi język obcy (zwykle hiszpański, niemiecki albo francuski). Wszystkie trzy przedmioty będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co daje w sumie 6 dodatkowych godzin. Co więcej, w nadchodzącym roku szkolnym 2026/2027 dochodzi dla wszystkich uczniów klas 4-8 obowiązkowa edukacja zdrowotna (z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym, który pozostaje nieobowiązkowy). Jej wymiar to jedna godzina w tygodniu. W ostatnim roku szkolnym był to przedmiot nieobowiązkowy. Odbywał się na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Rodzice mogli zrezygnować z edukacji zdrowotnej do dnia 25 września 2025 r.
Przedmioty w 7 klasie - lista
Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 7 klasie szkoły podstawowej:
- język polski – 5 godzin w tygodniu
- matematyka – 4 godziny w tygodniu
- WF – 4 godziny w tygodniu
- język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
- drugi język obcy nowożytny - 2 godziny w tygodniu
- historia – 2 godziny w tygodniu
- chemia - 2 godziny w tygodniu
- fizyka - 2 godziny w tygodniu
- geografia – 2 godziny w tygodniu
- biologia – 2 godziny w tygodniu
- muzyka – 1 godzina w tygodniu
- plastyka - 1 godzina w tygodniu
- informatyka – 1 godzina w tygodniu
- religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu
- edukacja zdrowotna – 1 godzina w tygodniu
- godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu
Łącznie uczniowie spędzą w szkole 33 godziny lekcyjne (licząc zajęcia obowiązkowe). Dla porównania w 8. klasie będą 32 godziny. Natomiast w 5 i 6. klasie - po 26 godzin w tygodniu. Jak widać, w siódmej klasie jest najwięcej zajęć szkolnych. Dochodzą na raz trzy trudne przedmioty. Wygląda na to, że to rzeczywiście najtrudniejszy etap szkoły podstawowej.
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