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Jakie przedmioty są w 7. klasie? Lista lekcji i liczba godzin. Uważana jest za najgorszą - czy słusznie?

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27 lipca 2026, 13:57
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
7 klasa szkoła podstawowa jakie przedmioty lekcje ile godzin 2026 2027
Jakie przedmioty są w 7. klasie? Lista lekcji i liczba godzin. Uważana jest za najgorszą - czy słusznie?
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7 klasa szkoły podstawowej uważana jest za najgorszą - czy słusznie? Od września 2026 r. będzie w niej aż 14 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie siódmej klasy? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

Jakie przedmioty odchodzą w 7 klasie?

Jedynym przedmiotem, który odchodzi w siódmej klasie jest technika. Pozostałe lekcje z szóstej klasy przechodzą dalej. Wymiar godzin nieobowiązkowej religii/etyki wynosi wciąż 1 godzinę tygodniowo. Jeśli uczeń zdecyduje się na rezygnację z tego przedmiotu, będzie miał o jedną godzinę lekcyjną mniej w tygodniu.

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Jakie przedmioty dochodzą w 7 klasie?

W 7 klasie dochodzą standardowo aż 3 nowe przedmioty: fizyka, chemia i drugi język obcy (zwykle hiszpański, niemiecki albo francuski). Wszystkie trzy przedmioty będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co daje w sumie 6 dodatkowych godzin. Co więcej, w nadchodzącym roku szkolnym 2026/2027 dochodzi dla wszystkich uczniów klas 4-8 obowiązkowa edukacja zdrowotna (z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym, który pozostaje nieobowiązkowy). Jej wymiar to jedna godzina w tygodniu. W ostatnim roku szkolnym był to przedmiot nieobowiązkowy. Odbywał się na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Rodzice mogli zrezygnować z edukacji zdrowotnej do dnia 25 września 2025 r.

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Przedmioty w 7 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 7 klasie szkoły podstawowej:

  1. język polski – 5 godzin w tygodniu
  2. matematyka – 4 godziny w tygodniu
  3. WF – 4 godziny w tygodniu
  4. język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
  5. drugi język obcy nowożytny - 2 godziny w tygodniu
  6. historia – 2 godziny w tygodniu
  7. chemia - 2 godziny w tygodniu
  8. fizyka - 2 godziny w tygodniu
  9. geografia – 2 godziny w tygodniu
  10. biologia – 2 godziny w tygodniu
  11. muzyka – 1 godzina w tygodniu
  12. plastyka - 1 godzina w tygodniu
  13. informatyka – 1 godzina w tygodniu
  14. religia (nieobowiązkowa) - 1 godzina w tygodniu
  15. edukacja zdrowotna – 1 godzina w tygodniu
  16. godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 33 godziny lekcyjne (licząc zajęcia obowiązkowe). Dla porównania w 8. klasie będą 32 godziny. Natomiast w 5 i 6. klasie - po 26 godzin w tygodniu. Jak widać, w siódmej klasie jest najwięcej zajęć szkolnych. Dochodzą na raz trzy trudne przedmioty. Wygląda na to, że to rzeczywiście najtrudniejszy etap szkoły podstawowej.

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Źródło: INFOR
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