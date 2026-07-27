Kosmiczna kariera kusi młodych. Minister mówi o wzroście zainteresowania studiami

Zainteresowanie kierunkami studiów związanymi z sektorem kosmicznym wzrosło o ponad 30 proc. - poinformował minister nauki Marcin Kulasek. Według niego na większą popularność tych kierunków wpłynęła misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz spotkania astronauty z młodymi ludźmi.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek przekazał te informacje podczas spotkania z mieszkańcami Sielpi Wielkiej w woj. świętokrzyskim, zorganizowanego w ramach letniej trasy Nowej Lewicy „Lewica Dowozi”.

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Boom na kierunki kosmiczne

Kulasek poinformował, że resort obserwuje ponad 30-procentowy wzrost zainteresowania kierunkami związanymi z szeroko rozumianym sektorem kosmicznym. Jak zaznaczył, wskazują na to analizy przeprowadzone po misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz po cyklu spotkań z astronautą organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Astronauta inspiruje młodzież do nauki

W ramach trasy po zakończeniu misji odbyły się spotkania w 17 miejscach, w których uczestniczyło blisko 15 tys. młodych ludzi. Uznański-Wiśniewski opowiadał im o przygotowaniach do lotu, swojej drodze zawodowej i pracy astronauty. Zdaniem ministra stał się dla młodzieży ważnym autorytetem i pokazał, że kształcenie może otwierać drogę do kariery w sektorze nowoczesnych technologii.

- Potrzebujemy takich osób, aby namawiać młodzież do kształcenia się – powiedział Kulasek. Dodał, że takie przykłady mogą zwiększać zainteresowanie studiami i kierunkami związanymi z kosmosem.

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Minister zwrócił uwagę, że wzrost zainteresowania tym obszarem następuje w czasie niżu demograficznego i spadku motywacji młodych ludzi do podejmowania studiów. Jak zaznaczył, część absolwentów szkół wybiera szybkie rozpoczęcie pracy zamiast dalszej edukacji.

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Kulasek przekonywał, że nie należy wybierać „drogi na skróty”, ponieważ dobre wykształcenie daje większe szanse na stabilną pracę i wyższe zarobki. Jego zdaniem rozwój kierunków związanych z sektorem kosmicznym może być jednym ze sposobów przyciągnięcia młodych ludzi do nauki i pokazania im nowych możliwości zawodowych.

Problem porzucania studiów

Minister mówił również o problemie rezygnowania ze studiów. Według przedstawionych przez niego danych na niektórych kierunkach naukę po pierwszym roku porzuca nawet 60 proc. osób. Często ma to wynikać z przypadkowego wyboru ścieżki edukacyjnej.

Jak zaznaczył, zjawisko drop-outu ma charakter ogólnoeuropejski. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi program, którego zadaniem jest rozpoznanie przyczyn rezygnowania ze studiów i poszukiwanie sposobów ograniczenia tego problemu.

Reforma szkolnictwa wyższego i PAN

Kulasek poinformował także o pracach nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jego zdaniem po ośmiu latach obowiązywania obecne przepisy wymagają gruntownych zmian. Równolegle prowadzona jest ewaluacja instytucji naukowych.

Minister ocenił, że zmiany powinny pomóc polskim uczelniom i jednostkom badawczym poprawiać pozycję w międzynarodowych zestawieniach, w tym w rankingu szanghajskim. Ma to również zwiększać atrakcyjność studiów dla młodych ludzi.

Kulasek poinformował także o pracach nad reformą Polskiej Akademii Nauk. Projekt nowelizacji ustawy o PAN znajduje się w rządowym procesie legislacyjnym.

Minister zapewnił również, że rząd nie planuje wprowadzenia odpłatności za studia stacjonarne na uczelniach publicznych. Zapowiedział systematyczne zwiększanie nakładów na naukę, podkreślając jej znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa.