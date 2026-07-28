REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Nie tylko medycyna. Te kierunki studiów okazały się hitami rekrutacji w Rzeszowie

Nie tylko medycyna. Te kierunki studiów okazały się hitami rekrutacji w Rzeszowie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lipca 2026, 12:51
Nie tylko medycyna. Te kierunki studiów okazały się hitami rekrutacji w Rzeszowie
Nie tylko medycyna. Te kierunki studiów okazały się hitami rekrutacji w Rzeszowie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Największą popularnością wśród kandydatów na Uniwersytecie Rzeszowskim cieszył się kierunek lekarski, a na Politechnice Rzeszowskiej - lotnictwo i kosmonautyka. Pierwsza tura rekrutacji na obu uczelniach dobiegła końca, ale nabór wciąż trwa na uczelniach niepublicznych.

Jak poinformowała w poniedziałek Joanna Wilk-Stefanik z Działu Promocji i Komunikacji Medialnej UR, I etap rekrutacji na studia na tej uczelni zakończył się rekordowym zainteresowaniem kandydatów - w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zarejestrowanych zostało ponad 26,6 tys. zgłoszeń, w tym ponad 24,5 tys. opłaconych.

REKLAMA

REKLAMA

Dodała, że w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. liczba zgłoszeń wzrosła o blisko 43 proc. Wtedy bowiem odnotowano ponad 18,6 tys. zapisów, w tym przeszło 17,3 tys. opłaconych.

Kierunek lekarski największym hitem rekrutacji na UR

- Tak znaczący wzrost liczby zapisów to dla nas bardzo pozytywny sygnał. Pokazuje, że oferta Uniwersytetu Rzeszowskiego odpowiada na oczekiwania kandydatów, a sama uczelnia przyciąga coraz większą liczbę osób zainteresowanych studiowaniem w Rzeszowie – zauważyła Karolina Niemiec, kierownik Sekcji Rekrutacji i Biura Karier Studenckich UR.

Największym zainteresowaniem na UR cieszy się niezmiennie kierunek lekarski, na który na studia stacjonarne startowało 3033 kandydatów.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Psychologia, fizjoterapia i pielęgniarstwo wśród najchętniej wybieranych kierunków

Na kolejnych trzech miejscach, ale ze znacząco niższą frekwencją, uplasowały się odpowiednio: psychologia – 1297 kandydatów; fizjoterapia – 1260 kandydatów i pielęgniarstwo (studia I stopnia) – 1249 kandydatów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kierunek lekarski jest liderem także pod względem konkurencyjności. Na jedno miejsce na studia stacjonarne na tym kierunku startowało 26 kandydatów, a na studia niestacjonarne – 16 osób.

Nieco niższy wskaźnik liczby kandydatów odnotowała fizjoterapia, na którą na jedno miejsce chętnych było 14 kandydatów; psychologia oraz pielęgniarstwo – po 12 kandydatów na miejsce; po 11 chętnych na analitykę medyczną i lingwistykę stosowaną oraz na elektroradiologię – 10 kandydatów.

Wilk-Stefanik przekazała, że kierunki, na których po I turze rekrutacji pozostały wolne miejsca, zostaną ogłoszone na początku sierpnia. II tura rekrutacji odbędzie od 17 sierpnia do 14 września br.

Lotnictwo i kosmonautyka królują na Politechnice Rzeszowskiej

I etap rekrutacji zakończył się również na Politechnice Rzeszowskiej (PRz). Jak poinformował jej rzecznik Damian Gębarowski, uczelnia oferuje studia I stopnia na 36 kierunkach, w tym na 33 w języku polskim i 3 w języku angielskim.

Dodał, że zainteresowanie studiami na Politechnice Rzeszowskiej na rok akademicki 2026/2027 w porównaniu do rekrutacji na miniony rok wzrosło o 23 proc.

Obecnie najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby kandydatów na studia stacjonarne I stopnia okazały się: lotnictwo i kosmonautyka (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa), gdzie na 240 miejsc chętnych było 1265 kandydatów oraz finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania) - 757 kandydatów na 150 miejsc.

Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyła się logistyka – 579 kandydatów; bezpieczeństwo wewnętrzne – 551 osób, budownictwo – 535 kandydatów. Na wszystkich tych kierunkach limit miejsc to 150.

Liczba kandydatów na jedno miejsce

Natomiast pod względem liczby osób na jedno miejsce najpopularniejsza okazała się geodezja i planowanie przestrzenne, gdzie na 1 miejsce przypadło 7 chętnych. Nieco mniej kandydatów, bo 6, ubiegało się o jedno miejsce na nowoczesnych materiałach lotniczych.

Oba te kierunki pod względem konkurencyjności wyprzedziły najpopularniejszy pod względem liczby kandydatów kierunek lotnictwo i kosmonautyka, na którym o jedno miejsce ubiegało się 5 chętnych. Taki sam wskaźnik liczby kandydatów na miejsce osiągnęły także: finanse i rachunkowość, automatyka i robotyka, inżynieria i analiza danych oraz mechanika i budowa maszyn.

Rzecznik PRz dodał, że rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia, a także na studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwa do 14 września br.

Natomiast na niepublicznych uczelniach: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (WSiZ) i na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rekrutacja nadal trwa (odpowiednio do 31 lipca i 5 sierpnia).

Rzeczniczka WSiZ Katarzyna Dąbska przekazała, że w tym roku jest bardzo duże zainteresowanie ofertą uczelni. Najwięcej zgłoszeń dotychczas wpłynęło na kierunki takie jak: informatyka, cyberbezpieczeństwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz digital marketing.

Natomiast na WSPiA najpopularniejszymi na chwilę obecną są prawo, na który zarejestrowanych jest już 60 proc. więcej kandydatów niż w ub. roku; kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne – 45 proc. więcej kandydatów oraz zarządzanie – blisko 40 proc. więcej chętnych.

Powiązane
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?
Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości
Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości
Te wnioski i oświadczenia nauczyciel może złożyć u każdego pracodawcy. Warto to wiedzieć przed rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027
Te wnioski i oświadczenia nauczyciel może złożyć u każdego pracodawcy. Warto to wiedzieć przed rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Jakie przedmioty są w 7. klasie? Lista lekcji i liczba godzin. Uważana jest za najgorszą - czy słusznie?
27 lip 2026

7 klasa szkoły podstawowej uważana jest za najgorszą - czy słusznie? Od września 2026 r. będzie w niej aż 14 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie siódmej klasy? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
Kosmiczna kariera kusi młodych. Minister mówi o wzroście zainteresowania studiami
27 lip 2026

Zainteresowanie kierunkami studiów związanymi z sektorem kosmicznym wzrosło o ponad 30 proc. - poinformował minister nauki Marcin Kulasek. Według niego na większą popularność tych kierunków wpłynęła misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz spotkania astronauty z młodymi ludźmi.
Te wnioski i oświadczenia nauczyciel może złożyć u każdego pracodawcy. Warto to wiedzieć przed rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027
26 lip 2026

Rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 dla wielu nauczycieli będzie oznaczało rozpoczęcie nowej pracy. To zaś zawsze wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Wśród nich warto uwzględnić złożenie niezbędnych wniosków i oświadczeń podatkowych, które wpłyną na wysokość pobieranej przez pracodawcę zaliczki na podatek.
Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości
24 lip 2026

Do polskich szkół trafią nowoczesne pracownie STEM wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauki przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kolejny etap realizacji projektu finansowanego z KPO, dzięki któremu uczniowie jeszcze przed nowym rokiem szkolnym zyskają dostęp do laboratoriów wspierających naukę poprzez praktyczne doświadczenia.

REKLAMA

MBA po aferze Collegium Humanum. Czy studia menedżerskie nadal są warte swojej ceny? [Gość INFOR.PL]
24 lip 2026

Przez lata litery – MBA – były symbolem prestiżu i przepustką do najwyższych stanowisk w biznesie. Po aferze Collegium Humanum wielu menedżerów zaczęło zadawać sobie pytanie, czy dyplom MBA nadal jest wartością samą w sobie. Zdaniem dr. inż. Pawła Urbańskiego, dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, odpowiedź brzmi: tak, ale tylko wtedy, gdy za dyplomem stoi realna jakość kształcenia.
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?
27 lip 2026

Zmiana przepisów przyznających nauczycielom prawo do nagrody jubileuszowej wywołała wiele emocji. Padły mocne słowa, a MEN zarzucono dyskryminację najbardziej zasłużonych pedagogów. Czy regulacje przejściowe wprowadzające nagrodę dodatkowego stopnia mają szansę się zmienić?
Szkoły znikają z mapy Polski. Liczba uczniów gwałtownie spadła
23 lip 2026

Rok szkolny zakończyło 4,9 mln uczniów – o około 700 tys. mniej niż kilkanaście lat temu. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, skutkiem pogłębiającego się niżu demograficznego jest fala likwidacji przedszkoli i szkół podstawowych, a samorządy zapowiadają, że ten proces będzie się nasilał.
MNiSW przedstawiło wyniki oceny uczelni. Jaką kategorię przyznawano najczęściej?
23 lip 2026

Od wyników ewaluacji zależą nie tylko prestiż uczelni i instytutów, ale także ich finansowanie oraz możliwość prowadzenia studiów i szkół doktorskich. Ministerstwo Nauki poinformowało, że w tegorocznej ocenie przyznano 1 241 kategorii naukowych w 280 podmiotach.

REKLAMA

Praca dla nauczycieli. Szkoły zgłosiły ponad 20 tys. ofert
21 lip 2026

Braki kadrowe w szkołach nadal są poważnym problemem. W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli widniało ponad 20 tys. ogłoszeń, a dyrektorzy placówek złożyli przeszło 49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie osób bez wymaganych kwalifikacji – wynika z danych kuratoriów oświaty przekazanych „Dziennikowi Gazecie Prawnej”.
Coraz więcej dzieci wymaga kształcenia specjalnego. MEN zwiększa liczbę zatrudnionych specjalistów
21 lip 2026

W ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się liczba dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Najbardziej wzrosła grupa orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera. Rząd podejmuje działania, które poprawią dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA