W najbliższym czasie należy liczyć się ze zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych na stanowisku asystenta prokuratora. Wielu z nich planuje podjąć pracę jako asystenci sędziego. Co jest powodem takiej sytuacji, zauważalnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości?

Czym zajmuje się asystent prokuratora ?

Asystent prokuratora to osoba z wykształceniem zazwyczaj prawniczym, która pomaga prokuratorowi w pracy nie tylko pod względem czynności administracyjnych, ale i procesowych. Może przygotowywać projekty orzeczeń, prowadzi akta, ale też przesłuchiwać świadka, dokonać przeszukania, oględzin, przeprowadzić eksperyment procesowy.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie są wymogi aby zostać asystentem prokuratora ?

Osoba stająca do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora musi posiadać obywatelsko polskie oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jak również nie być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Dodatkowo przed zatrudnieniem przyszły pracodawca zasięga informacji u właściwego dla miejsca zamieszkania komendanta Policji czy miały miejsce zachowania świadczące o naruszeniu przez kandydata porządku prawnego, kontaktach ze środowiskami kryminogennymi, okolicznościach wskazujących na uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Warunki zatrudnienia w prokuraturze

Asystent prokuratora po 10 latach pracy może otrzymać awans na stanowisko starszego asystenta prokuratora. Zatrudniony, o ile skończył magisterskie studia prawnicze po przepracowaniu pięciu lat przystąpić do egzaminu prokuratorskiego. Osoba, która złożyła egzamin notarialny, adwokacki lub radcowski ten okres ma skrócony o rok. Asystent prokuratora otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagrody, w tym jubileuszowe.

Warunki finansowe asystenta prokuratora

Wynagrodzenie zasadnicze asystenta prokuratora jest tożsame z tym jakie otrzymuje asystent sędziego tj. między 6.700 a 8.240 zł i od 8.240 do 9.270 zł dla starszego asystenta prokuratora. Niemniej jednak w praktyce między zarobkami tych dwóch grup zawodowych o zbliżonych zadaniach występują w praktyce dysproporcje, albowiem prezesom sądów zalecono, aby wynagrodzenie zasadnicze asystenta sędziego nie było niższe niż 7.500 zł. W budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2026 nie przewidziano żadnych środków na poprawę sytuacji finansowej asystentów prokuratorów.

REKLAMA

Sytuacja w prokuraturze

W związku z niskimi zarobkami, nieadekwatnymi do zakresu obowiązków i odpowiedzialności wielu asystentów prokuratorów rozważa przejście do pracy w sądach na stanowisko asystentów sędziego. Jednocześnie prokuratury wszystkich szczebli poszukują osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku asystenta prokuratora, w przeważających przypadkach proponując najniższą stawkę, ale jednocześnie dopuszczają skończenie jedynie studiów licencjackich. Podobne wynagrodzenie na początku może otrzymać pracownik produkcji. Dodatkowo niezależnie od stażu pracy tylko nieliczna grupa asystentów prokuratora otrzymała awans na stanowisko starszego asystenta. Masowe odejścia asystentów prokuratorów mogą spowolnić pracę prokuratorów, a co za tym idzie działalność prokuratury.