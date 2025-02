Dofinansowania z programu Aktywny Rodzic w 2025 r.

Od 1 października 2024 r. rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mogą liczyć na dofinansowania z programu "Aktywny Rodzic". Są to trzy świadczenia, które mają pomóc opiekunom w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

Od 1 października 2024 r. trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic. Program ten obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną.

REKLAMA

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy"

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" jest nowym świadczeniem. Jest to tzw. "babciowe". Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na każde dziecko w wieku od 12 do 35. miesiąca życia. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zależne od aktywności zawodowej rodziców. Przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. wynosi 4666 zł. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, świadczenie przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie "aktywnie w żłobku"

Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki. Złożenie wniosku po upływie dwóch miesięcy (licząc od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka) będzie skutkowało tym, że ZUS przyzna świadczenie od miesiąca w którym rodzic złożył wniosek.

Świadczenie "aktywnie w domu"

Świadczenie "aktywnie w domu" przysługuje w wysokości 500 zł. Mogą o nie wystąpić rodzice lub opiekun faktyczny dziecka na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, kwotę świadczenia "aktywnie w domu" ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. Każdy z rodziców otrzyma 250 zł miesięcznie.