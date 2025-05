Co mogą jeść dzieci w przedszkolach? Jakie są wytyczne żywieniowe dotyczące przygotowywania posiłków w przedszkolach? Co powinno się znaleźć w diecie przedszkolaka codziennie? Czy rodzice mają prawo wymagać udostępnienia wykazu składników wchodzących w skład podawanych produktów spożywczych?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach reguluje wymagania dotyczące żywienia zbiorowego w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Kontrolę nad spełnianiem wymagań z zakresu żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy pamiętać, że środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

Całodniowe wyżywienie przedszkolaka

Posiłki w przedszkolach powinny być dobierane w taki sposób, by na całodzienne żywienie składały się środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych. Poszczególne posiłki powinny zawierać produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze.

Zupy, sosy oraz potrawy powinny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. Potrawy smażone mogą być podawane nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Do ich smażenia należy używać oleju roślinnego rafinowanego o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50 proc. i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40 proc. Minimum raz w tygodniu, powinna zostać podana porcja ryby.

Co powinno znaleźć się na talerzu przedszkolaka każdego dnia?

Każdego dnia powinny być podane co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych, co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych. W śniadaniu, obiedzie i kolacji powinna znaleźć się co najmniej jedna porcja produktów zbożowych. Warzywa lub owoce powinny znaleźć się w każdym posiłku. Warto także sprawdzać stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, która publikuje wskazówki odnośnie żywienia dzieci i młodzieży.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, rodzice mają prawo wymagać udostępnienia wykazu składników wchodzących w skład podawanych produktów spożywczych. Stanowi o tym art. 19 powyższego rozporządzenia.