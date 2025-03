Biologia, chemia, fizyka i geografia lecą do lamusa? Jakie zmiany w podstawie programowej i od kiedy. Ministra edukacji Barbara Nowacka podpisała nowe ramowe plany nauczania. Zmiany zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2025/2026.

Jeszcze we wrześniu zeszłego roku resort edukacji zapowiedział zmiany dotyczące podstawy programowej. Chodziło o to, by uczniowie mogli lepiej zrozumieć złożone procesy zachodzące w przyrodzie. Według informacji podanych przez "Rzeczpospolitą" reforma ma zacząć obowiązywać od 2026 r.

REKLAMA

Autopromocja

Jakie zmiany w podstawie programowej i od kiedy

W zeszłym tygodniu resort edukacji poinformował o podpisaniu przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką ramowych planów nauczania dla publicznych szkół w roku szkolnym 2025/2026 r. Rozporządzenie wprowadzające nowe ramowe plany nauczania dla publicznych szkół wejdzie w życie z dniem 1 września 2025 r. Wprowadza ono m.in. dwa dodatkowe przedmioty: edukację obywatelską oraz edukację zdrowotną. Zakłada także zmiany dla uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi o możliwość rezygnacji z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z techniki. Wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące przedmiotów w technikach oraz zmiany w oddziałach o profilu mundurowym.

Biologia, chemia, fizyka i geografia lecą do lamusa?

REKLAMA

Jak już wcześniej zostało wspomniane, zapowiadana reforma ma wejść w życie w 2026 r. Zmiana ta ma polegać na tym, że w klasach od IV do VI przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia) zostaną zastąpione jednym przedmiotem – przyrodą. Zaś w klasach VII i VIII przedmioty: biologia, chemia, fizyka oraz geografia mają być nauczane jako osobne. Wskazywano, że zmiany mają zacząć obowiązywać od 2026 r. Podpisane przez ministrę Nowacką jasno wskazuje wymiar godzinowy poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2025/2026.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa m.in. tygodniowy wymiar godzin w klasie dla poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą. W klasie IV tygodniowy wymiar godzin z przedmiotu przyroda wynosić będzie dwie godziny. W klasach od V do VIII – nie będzie przyrody. Geografia w wymiarze jednej godziny tygodniowo będzie obowiązywała w V, VI oraz w VIII klasie, a w wymiarze dwóch godzin w tygodniu w VII klasie. Chemii będą uczyć się uczniowie klas VII i VIII w wymiarze dwóch godzin w tygodniu. Podobnie będzie z fizyką – ona także będzie obowiązywała w klasach VII i VIII w wymiarze dwóch godzin w tygodniu. Naukę biologii zaś uczniowie rozpoczną w klasie V. Tygodniowy wymiar godzin biologii w klasach V, VI i VIII wynosić będzie jedną godzinę w tygodniu, zaś w klasie VII – dwie godziny w tygodniu. Oznacza to, że tygodniowy wymiar godzin w klasie dla wyżej wymienionych przedmiotów nie zmienił się i będzie taki sam jak w trwającym obecnie roku szkolnym.