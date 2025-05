mLegitymacja studencka. Warto ją dodać do aplikacji mObywatel

Elektroniczna legitymacja studencka to cyfrowa wersja legitymacji tradycyjnej. Dzięki niej studenci mogą korzystać z różnych zniżek, np. na komunikację miejską, bilety do kina czy teatru.

mLegitymacja studencka

mLegitymacja to cyfrowa wersja tradycyjnej legitymacji studenckiej, która posiada taką samą moc prawną. Dzięki niej można korzystać z różnorodnych zniżek i ulg, takich jak te na komunikację miejską, bilety do kina czy teatru. Jest to wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które łączy wszystkie funkcje tradycyjnej legitymacji w jednym urządzeniu – telefonie. Duża część uczelni wyższych już wprowadziła mLegitymację, a kolejne systematycznie dołączają do programu.

REKLAMA

Autopromocja

Z mLegitymacji mogą korzystać osoby o statusie studenta uczący się na uczelniach, które nawiązały współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji. Tymi osobami są studenci na studiach:

I stopnia (licencjackich),

II stopnia (magisterskich),

jednolitych magisterskich.

Warto pamiętać, że studia podyplomowe i doktoranckie nie uprawniają do statusu studenta.

Najważniejszą zaletą mLegitymacji jest wygoda i bezpieczeństwo. Korzystanie z mLegitymacji studenckiej niesie za sobą wiele korzyści:

nie ma ryzyka zgubienia lub zniszczenia dokumentu;

mLegitymacja jest zawsze dostępna w telefonie;

umożliwia potwierdzenie tożsamości i przynależności do uczelni;

jest to rozwiązanie przyjazne środowisku.

Jak dodać mLegitymację studencką do aplikacji mObywatel

Dodanie mLegitymacji studenckiej do aplikacji mObywatel jest szybkie i proste. Należy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

pobrać aplikację mObywatel 2.0 z Google Play lub App Store;

poprosić w dziekanacie uczelni o kod QR oraz kod aktywacyjny;

dodać pierwszy dokument, wybierając Inny dokument, następnie Legitymacja studencka;

zeskanować kod QR lub wpisać hasło do aplikacji mObywatel.

Jeśli student już ma mObywatela 2.0 i korzysta z mDowodu, powinien zalogować się do aplikacji na swoim telefonie. Na górze ekranu startowego w sekcji Dokumenty należy nacisnąć Dodaj. Następnie należy wybrać z listy Legitymacja studencka. Potem trzeba wpisać dane otrzymane z dziekanatu.

Uwaga: Żeby student mógł aktywować Legitymację studencką w aplikacji, uczelnia musi wcześniej nawiązać współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji.