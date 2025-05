Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie 2025 [ZUS, składka zdrowotna, podatek]

Ważne

Jeśli pracodawca oprócz umowy zlecenia ma podpisaną ze studentem również umowę o pracę, musi odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne także od zlecenia. Nie dotyczy to zatrudnienia u innego pracodawcy. Wówczas zleceniodawca nie zgłasza go do ubezpieczeń.