Technologia idzie do przodu. To bardzo budujące, gdy można wykorzystać aplikacje i sztuczną inteligencję z pożytkiem dla innych. Jeśli się to uda, to będzie hit, bo powstaje właśnie aplikacja, ze specjalnym udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź czego dotyczy.

Aplikacja zrealizuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dysleksją, mających wadę wzroku

Na Politechnice Opolskiej studenci testują specjalną aplikację. Polega ona na tym, że za pośrednictwem telefonu lub komputera umożliwiony będzie dostęp do treści pisanych przez prowadzącego zajęcia na tablicy. Aplikacja zrealizuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dysleksją, mających wadę wzroku. Wykładowcy powinni iść z duchem czasu i nie bać się takich technologicznych rozwiązań.

REKLAMA

Autopromocja

REKLAMA

Z doświadczenia nauczyciela akademickiego wiadomo mi, że moi studenci nagrywają wykłady na dyktafon, a później za pomocą specjalnej aplikacji dokonują przekonwertowania nagrania głosowego do formatu Word. To fakt, trzeba uważać na to co się mówi, ale od pandemii bardzo popularne stało się nagrywanie wykładów dla studentów, aby mogli odtworzyć je w dowolnym momencie, zatrzymać się nad danym zagadnieniem, zastanowić się, czy podyskutować później z wykładowcą. Właśnie takie nowoczesne metody nauczania są najbardziej efektywne i cenne. Dlaczego więc mielibyśmy odbierać to osobom z niepełnosprawnościami czy z innymi dysfunkcjami.

Jak podkreśla dr Agnieszka Kossowska z PO, program jest dużym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Pomysł na utworzenie aplikacji, dzięki której można przenosić treści zapisane na tablicy bezpośrednio na telefony lub komputery słuchaczy, to odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dysleksją, mających wadę wzroku i nie tylko. To także rozwiązanie dla osób, które np. na skutek choroby bądź urazu nie mogą dotrzeć na zajęcia. (za PAP). Użytkownik może przybliżać treść lub wrócić do informacji, które już z tablicy zostały zmazane. Automatycznie cała zawartość z tablicy zapisana jest w pamięci i może posłużyć jako notatki. Dzięki temu studenci nie muszą już robić zdjęć tablicy swoimi telefonami. W ocenie dr Agnieszki Kossowskiej, kierowniczki Centrum Dostępności i Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami na Politechnice Opolskiej, aplikacja ma duży potencjał rozwojowy.

To będzie hit: aplikacja dla osób z niepełnosprawnościami

"Wystarczy podłączyć kamerę, można także skorzystać z kamery wbudowanej w laptopie, i skierować ją na tablicę. Następnie wykładowca prowadzi zajęcia w standardowy sposób, czyli używa markera, pisze na tablicy. Student w dowolnym momencie może się zalogować do aplikacji i na swoim urządzeniu mobilnym lub laptopie podglądać, co dzieje się na tablicy. Treść na tablicy jest w czasie rzeczywistym digitalizowana, wzmacniana, więc bardziej czytelna. Student widzi wszystko, co dzieje się na tablicy. Warto podkreślić, że osoba pisząca na tablicy nie zasłania innym treści" – tłumaczy Robert Słowik, współtwórca aplikacji.