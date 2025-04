Pracujący doktoranci w związku z łączeniem pracy zarobkowej z przygotowywaniem się do obrony rozprawy doktorskiej mają zapewnioną możliwość wystąpienia o dodatkowy urlop oraz zwolnienie z pracy. Jaki jest wymiar dodatkowego urlopu? Jakie warunki należy spełniać?

Dodatkowy urlop oraz zwolnienie dla pracujących doktorantów reguluje ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Urlop i zwolnienie dla pracującego doktoranta: wymiar, zasady przyznawania

Zgodnie z art. 196 powyższej ustawy, doktoranci przygotowujący się do obrony swojej rozprawy doktorskiej mogą liczyć na dodatkowy (oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego) urlop związany z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej. Termin tego urlopu należy ustalić z pracodawcą. Wymiar urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony tejże rozprawy udzielany jest w wymiarze 28 dni roboczych. Co ważne, nie zostało wskazane, że urlop musi zostać wykorzystany jednorazowo. Oznacza to, że można go wykorzystać w częściach. Za okres urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Ponadto, pracownikowi, który ma już wyznaczony termin rozprawy doktorskiej, przysługuje zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej. Za zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej przysługuje wynagrodzenie przyznawane na tych samych zasadach co za urlop wypoczynkowy.

Urlop i zwolnienie dla pracującego doktoranta: dla kogo

Pracownicy przygotowujący się do obrony swojej rozprawy doktorskiej mogą liczyć na dodatkowe przywileje u swojego pracodawcy. Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na powyższe przywileje.

Urlop i zwolnienie dla pracującego doktoranta: komu nie przysługuje

Urlop na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej nie przysługuje pracownikowi, który jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym. Nie przysługuje mu także zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej.

