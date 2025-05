Stypendia na studiach są wypłacane od 5 do 10 miesięcy. Wnioski. Odwołania. Terminy

Podstawowym źródłem informacji o stypendiach na uczelniach jest wewnętrzny regulamin. Ustala go rektor (w porozumieniu z samorządem studenckim). Tam znajduje się komplet informacji począwszy od katalogu świadczeń, przesłankach ich otrzymania aż po procedurę odwoławczą od odmownych dla studenta decyzji.

Są dwa podstawowe świadczenia studenckie:

1) Stypendia przyznawane są na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

2) Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim (limit ten nie obowiązuje w okresie, w którym funkcjonowanie uczelni zostało czasowo ograniczone lub zawieszone na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki).

Dla stypendiów i innych świadczeń jest regulamin

Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala regulamin świadczeń dla studentów (w nowo utworzonej uczelni regulamin ustala na okres roku rektor). Regulamin ten określa:

wysokość świadczeń dla studentów lub sposób jej ustalania,

szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia w stołówce studenckiej oraz sposób wypłacania świadczeń,

sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta,

tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.

Ważne art. 358 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia jest zobligowana do udostępnienia regulaminu świadczeń dla studentów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na swojej stronie podmiotowej.

Stypendia na studiach są wypłacane przez okres od 5 do 10 miesięcy

Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu:

Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu:

1) uzyskania tytułu zawodowego,

2) został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo

3) upłynął okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów) przysługiwania świadczeń.

Wygaśnięcie to następuje z mocy ustawy i nie stosuje się trybu stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z art. 162 kpa.

Nowe okoliczności a stypendia i zapomogi dla studenta

Student ubiegający się o stypendia albo otrzymujący takie świadczenia ma ustawowy obowiązek niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczeń (uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego oraz licencjata, inżyniera albo równorzędnego lub upływu okresu przysługiwania świadczeń).

WAŻNE! Informacja o rodzaju przyznanych studentowi świadczeń jest wprowadzana przez uczelnie do wykazu studentów w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej

Przyznanie świadczenia oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej doręczanej studentowi przez uczelnię zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Składniki decyzji określa art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. W szczególności decyzja zawiera pouczenie o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.

Ważne Uczelnia może umożliwić studentom składanie wniosków o świadczenia oraz doręczać pisma utrwalone w postaci elektronicznej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń przez system teleinformatyczny – na zasadach określonych w art. 358a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce .

Skąd pieniądze na stypendia i zapomogi dla studentów?

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem świadczeń dla studentów uczelnia otrzymuje dotację z budżetu państwa, która jest ustalana w każdym roku odrębnie na podstawie algorytmu określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.

Dotację przyznaje minister nadzorujący uczelnię, tj. w przypadku:

publicznych uczelni akademickich i zawodowych oraz uczelni niepublicznych – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

uczelni wojskowych – Minister Obrony Narodowej,

uczelni służb państwowych – minister właściwy do spraw wewnętrznych albo Minister Sprawiedliwości,

uczelni artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

uczelni medycznych – minister właściwy do spraw zdrowia,

uczelni morskich – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Wysokość przyznanej dotacji na świadczenia dla studentów minister ogłasza w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na swojej stronie podmiotowej.