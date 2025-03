Nowa forma pomocy dla bezrobotnych i poszukujących pracy: bon na kształcenie ustawiczne. Kto będzie mógł o niego wystąpić? Na co można przeznaczyć bon na kształcenie ustawiczne?

W czwartek 13 marca Senat uchwalił poprawki do rządowego projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Miały one charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Za przyjęciem ustawy w całości ze zgłoszonymi poprawkami zagłosowało 85 senatorów, nikt nie był przeciw. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Następnie trafi do prezydenta.

Jedną z form pomocy dla osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy będzie bon na kształcenie ustawiczne. Starosta na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, w oparciu o diagnozę zapotrzebowania na zawody, umiejętności lub kwalifikacje na rynku pracy lub zgłoszenie pracodawcy lub przedsiębiorcy, będzie mógł przyznać bon na kształcenie ustawiczne. Będzie on stanowić gwarancję sfinansowania bezrobotnemu lub poszukującemu pracy wskazanego przez niego kształcenia ustawicznego.

Bon na kształcenie ustawiczne: co można sfinansować?

W ramach bonu na kształcenie ustawiczne, starosta będzie mógł sfinansować bezrobotnemu lub poszukującemu pracy:

koszt należny instytucji szkoleniowej za realizację jednego lub kilku szkoleń – w formie wpłaty na rachunek płatniczy instytucji szkoleniowej; koszt należny organizatorowi studiów podyplomowych – w formie wpłaty na rachunek płatniczy organizatora studiów; koszty potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności lub koszty uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności – w formie wpłaty na rachunek płatniczy instytucji potwierdzającej nabycie wiedzy i umiejętności lub instytucji wydającej dokumenty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności.

Powyższe koszty mogą być finansowane do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu. W przypadku przekroczenia limitu finansowania, resztę kosztów finansuje bezrobotny lub poszukujący pracy.

Ważne Cena usług finansowanych przez starostę w ramach bonu nie może być rażąco wyższa od cen podobnych usług oferowanych na rynku. Łączne koszty nie będą mogły przekroczyć 450 proc. przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

W przypadku, gdy osoba nie podejmie lub nie ukończy szkolenia, lub nie przystąpi do procesu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności, przerwania postępowania nostryfikacyjnego lub przerwania postępowania w sprawie uznania klasyfikacji zawodowych do wykonywania zawodu, lub nie podjęła/ nie ukończyła studiów podyplomowych, jest zobowiązana do zwroto na wyodrębniony rachunek bankowy PUP albo samorządu powiatu sfinansowanych z Funduszu Pracy kosztów

Ustawa zakłada wejście w życie przepisów pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: